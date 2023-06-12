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Экономика
Дата публикации

Точно не с 1 июля. Отмену единого налога в 2% откладывают, – нардеп

Бизнес, расчты, калькулятор
Бизнес. Фото: Depositphotos

Отмена единого налога в 2% и ряд других налоговых изменений для бизнеса не произойдут 1 июля. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, новая дата события неизвестна, "но точно уже не 1 июля".

Кроме отмены 2%-го налога, также переносятся:

  • отмена льготы по уплате налога для ФЛП I-й и II-й групп;
  • возобновление проведения документальных проверок;
  • возврат штрафных санкций нарушение использования регистраторов расчетных операций (РРО).

Напомним, все эти изменения предусмотрены законопроектом №8401, который в настоящее время Верховная Рада приняла только в первом чтении. Принятие этого документа является одним из обязательств Украины в рамках меморандума по экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом.

Единый налог в 2% был введен в марте 2022 года – вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко