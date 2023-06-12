Цены на топливо могут начать расти ближе к концу недели, поскольку рынок будет готовиться к повышению налогов на топливо

Цены на бензин, дизтопливо и автогаз могут начать расти с 15 июня, поскольку операторы АЗС начнут готовиться к росту налогов на топливо, которое вступит в силу с 1 июля.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что уже с понедельника 12 июня ожидается подорожание горючего в опте из-за возможного роста цены на нефть. По мнению бизнесмена рост цен пока невелик, но тренд повышения цены будет длительным, что приведет и к удорожанию стоимости горючего в Европе. Также уже с 15 июня рынок начнет готовиться к повышению налогов на топливо, поэтому операторы АЗС начнут повышать цены.

Левшкин говорит, что сейчас уже начался сбор урожая бобовых на юге Украины и аграрии активизировали закупку горючего к жатве. Пик потребления горючего будет в августе-сентябре, когда собирать урожай кукурузы.

Также Леушкин отмечает, что подрыв россиянами Каховского водохранилища и связанная с этим экологическая катастрофа и стагнация экономики южного региона не повлияют на потребление горючего.

"Я не вижу взаимосвязи между этими факторами. Больше всего пострадали оккупированные территории, где наши аграрии и так не смогли бы собрать урожай зерновых", - говорит Леушкин.

Аналитик профильного издания "НефтеРынок" Александр Сиренко говорит, что в конце прошлой недели (5-11 июня) оптовые предложения горючего не имели ярко-выраженной динамики, меняясь разнонаправленно в зависимости от направления.

По состоянию на 9 июня средняя цена дизтоплива бензовозными нормами обозначила легкое уменьшение на 0,2% (–0,03 грн/л) с четверга, до 33,51 грн/л, а по сравнению с пятницей 2 июня стоимость ресурса в среднем выросло на 0,8% (+0,28 грн/л). Главной причиной такой динамики была динамика котировок в ЕС.

Спотовая цена дизтоплива по северо-западным базисам отгрузки снизилась 8 июня на 8 долларов/тонна, по Средиземноморью – на 9 долларов/тонна, до 706-712 долларов/тонна и 698-709 долларов/тонна соответственно, рассказали импортеры. По сравнению с пятницей 2 июня европейские котировки горючего обозначили повышение всего на 1-5 долларов/тонна.

"В результате акции протеста заблокирован главный пропускной пункт пересечения украинско-польской границы "Ягодин-Дорогуск", которая по предварительным данным продлится минимум до 13 июня. Автопоставщики со своей стороны обозначили замедление движения бензовозов на фоне и так сложных условиях выезда бензовозов в Польшу через систему В частности, для отдельных импортеров это стало поводом к повышению отпускной цены горючего, в некоторых случаях предложения были сняты со свободного рынка. которой осуществляется через украинско-польскую границу", – рассказывает Сиренко.

По его словам, на Юге страны предложения дизтоплива по наличию объема содержались от 31,00-31,10 грн/л и уменьшались в объеме до 30,80 грн/л. В то же время, цена ресурса при ожидании отгрузки опускалась до 30,50-30,70 грн/л. Общая средняя цена дизтоплива по Одесской области составила 31,66 грн/л против 31,53 грн/л неделей ранее.

Сиренко рассказывает, что на украинско-румынской границе предложения ресурса начинались с 31,60-32,10 грн/л, с последующим повышением до 32,50-32,80 грн/л. На Западе предложения ГП были установлены от 31,85-32,25 грн/л и достигали 33,50-34,00 грн/л ($887-902/т без налогов), в основном – на условиях самовывоза. В конце концов средняя цена ГП по приграничным областям варьировалась от 32,76-33,28 грн/л. По итогам недели средняя розничная наценка на ГП уменьшилась с 9,79 грн/л до 9,31 грн/л по состоянию на 9 июня.

Эксперт говорит, что в течение первой недели июня автоимпорт LPG через украинско-польскую границу составлял до 70 автопартий в сутки и 20 газовозов с южной границы. Средняя стоимость на условиях FCA в Польше в начале июня сложилась на уровне 595 долларов/тонна. Ресурс отгружался по ценам в пределах 560-635 долларов за тонну/т. Средняя стоимость отгруженного ресурса в Литве составляет 538 долларов/тонна и колеблется в диапазоне от 510 долларов/тонна по прямым контрактам с Orlen Lietuva, до 585 долларов/тонна в Вильнюсе.

За неделю средняя стоимость газа на условиях самовывоза уменьшилась на 606 грн/т до 33 522 грн/тонна.

В Волынской и Львовской областях диапазон цен газа на условиях самовывоза снизился до 31,5-33 тыс. грн/тонна, против 32-34 тыс. грн/тонна неделю назад. В Закарпатье газ стоит от 31 тыс. грн/тонна за железнодорожные партии, до 32 тыс. грн/тонна за автопартии на терминалах. Средняя оптовая стоимость в западных областях вместе с соседними регионами уменьшилась на 500 грн/тонна до 32 788 грн/тонна.

После выгрузки сразу трех барж на Дунае, на Юге в приграничных регионах газ подешевел до 31-31,3 тыс. грн/тонна , против 32,2-32,5 тыс. грн/тонна неделю назад (29 мая-4 июня). Цена в Одессе растет до 32-32,2 тыс. грн/тонна.

Средняя цена в Киевской области уменьшилась на 820 грн/тонна до 34,4 тыс. грн/тонна. Стоимость колебалась в пределах 33,5-35 тыс. грн/тонна против 34,5-36,5 тыс. грн/тонна на прошлой неделе. В восточных и центральных областях стоимость предложений следует за динамикой торгов газом украинского производства – уменьшилась на 1000 грн/тонна, до 34,5-35,5 тыс. грн/тонна.

Сиренко отмечает, что активность по снижению цен на АЗС падает. Так, в конце рабочей недели ценники сменили пять сетей, мощность можно отметить в Shell (–1,0 грн/л на бензины и 0,6 грн/л на ДТ) и на АЗС "Укрнафты" (–3,01 грн /л на бензин А-92).

"Существенных изменений цен на LPG на АЗС не наблюдается. Средняя цена автогаза на АЗС держится на уровне 21,79 грн/л, соотношение стоимости литра газа к средней цене А-95-49,2%. В течение последних двух дней зафиксировано увеличение стоимости автогаза на АЗС UPG на 31 коп./л, до 22,05 грн/л в среднем, а на станциях "Нефтегаз Ойл Трейдинга" под брендом U.GO газ подешевел на 10 коп./л, до 21,45 грн/л всех регионах страны", – говорит Сиренко.