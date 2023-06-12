Ціни на пальне: ринок готується до підвищення податків на паливо - як це вплине на вартість

Ціни на бензин, дизпаливо та автогаз можуть почати зростати з 15 червня, оскільки оператори АЗС почнуть готуватись до зростання податків на пальне, що вступить в дію з 1 липня.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін говорить, що вже з понеділка 12 червня очікується здорожчання пального в опті через можливе зростання ціну на нафту. На думку бізнесмена зростання цін поки невелике, але тренд підвищення ціни буде тривалим, що призведе і до здорожчання вартості пального в Європі. Також вже з 15 червня ринок почне готуватися до підвищення податків на пальне тому оператори АЗС почнуть підвищувати ціни.

Льоушкін каже, що зараз вже почався збір урожаю бобових на півдні України тож аграрії активізували закупівлю пального до жнив. Пік споживання пального буде в серпні-вересні, коли збиратимуть врожай кукурудзи.

Також Льоушкін зазначає, що підрив росіянами Каховського водосховища та пов'язана з цим екологічна катастрофа і стагнація економіки південного регіону не вплине на споживання пального.

"Я не бачу взаємозв'язку між цими факторами. Найбільше постраждали окуповані території де наші аграрії і так не змогли б зібрати врожай зернових", - каже ЛЬоушкін.

Аналітик профільного видання "НафтоРинок" Олександр Сіренко говорить, що наприкінці минулого тижня(5-11 червня) гуртові пропозиції пального не мали яскраво-вираженої динаміки, змінюючись різноспрямовано в залежності від напрямку.

Станом на 9 червня середня ціна дизпального бензовозними нормами позначила легке зменшення на 0,2% (–0,03 грн/л) з четверга, до 33,51 грн/л, а в порівнянні з п'ятницею 2 червня вартість ресурсу у середньому зросла на 0,8% (+0,28 грн/л). Головною причиною такої динаміки була динаміка котирувань в ЄС.

Спотова ціна дизпального за північнозахідними базисами відвантаження знизилась 8 червня на 8 доларів/тонна, по Середземномор’ю – на 9 доларів/тонна, до 706-712 доларів/тонна і 698-709 доларів/тонна відповідно, розповіли імпортери. У порівнянні з п’ятницею 2 червня, європейські котирування пального позначили підвищення всього на 1-5 доларів/тонна.

"В результаті акції протесту заблоковано головний пропускний пункт перетину українсько-польського кордону "Ягодин-Дорогуськ", яка за попередніми даними триватиме щонайменше до 13 червня. Автопостачальники зі свого боку позначили уповільнення руху бензовозів на тлі й так складних умовах виїзду бензовозів до Польщі через систему "єЧерга". Зокрема, для окремих імпортерів це стало приводом до підвищення відпускної ціни пального; в деяких випадках пропозиції були зняті з вільного ринку. Зазначимо, за неповну першу декаду червня частка імпорту ДП автомобільним транспортом оцінюється в 43,6%, майже половина з якої здійснюється через українсько-польський кордон", - розповідає Сіренко.

За його словами, на Півдні країни пропозиції дизпального за наявністю обсягу утримувалися від 31,00-31,10 грн/л і зменшувалися на обсязі до 30,80 грн/л. Водночас ціна ресурсу при очікуванні відвантаження опускалась до 30,50-30,70 грн/л. Загально середня ціна дизпального по Одеській області становила 31,66 грн/л проти 31,53 грн/л тижнем раніше.

Сіренко розповідає, що на українсько-румунському кордоні пропозиції ресурсу розпочинались від 31,60-32,10 грн/л, з подальшим підвищенням до 32,50-32,80 грн/л. На Заході пропозиції ДП були встановлені від 31,85-32,25 грн/л і досягали 33,50-34,00 грн/л ($887-902/т без податків), здебільшого – на умовах самовивозу. Зрештою, середня ціна ДП за прикордонними областями варіювалася від 32,76-33,28 грн/л. За підсумками тижня середня роздрібна націнка на ДП зменшилась з 9,79 грн/л, до 9,31 грн/л станом на 9 червня.

Експерт каже, що протягом першого тижня червня автоімпорт LPG через українсько-польський кордон становив до 70 автопартій на добу, та 20 газовозів з південного кордону. Середня вартість на умовах FCA в Польщі на початку червня склалася на рівні 595 доларів/тонна. Ресурс відвантажувався за цінами в межах 560-635 доларів тонна/т. Середня вартість відвантаженого ресурсу в Литві становить 538 доларів/тонна, і коливається в діапазоні від 510 доларів/тонна за прямими контрактами з Orlen Lietuva, до 585 доларів/тонна у Вільнюсі.

За тиждень середня вартість газу на умовах самовивозу зменшилася на 606 грн/т, до 33 522 грн/тонна.

У Волинській та Львівській областях діапазон цін газу на умовах самовивозу зменшився до 31,5-33 тис. грн/тонна, проти 32-34 тис. грн/тонна тиждень тому. На Закарпатті газ коштує від 31 тис. грн/тонна за залізничні партії, до 32 тис. грн/тонна за автопартії на терміналах. Середня гуртова вартість в західних областях разом з сусідніми регіонами зменшилася на 500 грн/тонна, до 32 788 грн/тонна.

Після вигрузки одразу трьох барж на Дунаї, на Півдні в прикордонних регіонах газ подешевшав до 31-31,3 тис. грн/тонна, проти 32,2-32,5 тис. грн/тонна тиждень тому(29 травня-4 червня). Ціна в Одесі зростає до 32-32,2 тис. грн/тонна.

Середня ціна в Київській області зменшилася на 820 грн/тонна до 34,4 тис. грн/тонна. Вартість коливалася в межах 33,5-35 тис. грн/тонна, проти 34,5-36,5 тис. грн/тонна минулого тижня. У східних та центральних областях вартість пропозицій слідує за динамікою торгів газом українського виробництва – зменшилася на 1000 грн/тонна, до 34,5-35,5 тис. грн/тонна.

Сіренко зазначає, що активність щодо зниження цін на АЗС падає. Так, в кінці робочого тижня цінники змінили п’ять мереж, потужність можна відзначити в Shell (–1,0 грн/л на бензини та 0,6 грн/л на ДП) та на АЗС "Укрнафти"(–3,01 грн/л на бензин А-92).

"Суттєвих змін цін на LPG на АЗС не спостерігається. Середня ціна автогазу на АЗС тримається на рівні 21,79 грн/л, співвідношення вартості літра газу до середньої ціни А-95-49,2%. Протягом двох останніх днів зафіксовано збільшення вартості автогазу на АЗС UPG на 31 коп./л, до 22,05 грн/л в середньому. А на станціях "Нафтогаз Ойл Трейдингу" під брендом U.GO газ подешевшав на 10 коп./л, до 21,45 грн/л в усіх регіонах країни", - каже Сіренко.