Рада прийняла за основу законопроект про скасування для підприємців єдиного податку у 2%

Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроєкт №8401, який передбачає втрату з 1 липня поточного року можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку ІІІ групи із застосуванням ставки 2% від доходу, а також можливості для ФОП-платників І та ІІ груп не сплачувати єдиний податок.

За це, як повідомив нардеп від "Голос" Ярослав Железняк, проголосувало всього 227 депутатів, тобто лише на один більше, ніж мінімально необхідно для ухвалення такого рішення.

Зазначимо, що документ передбачає і відновлення з липня проведення документальних перевірок; а також перебігу строків подання податкової звітності, проведення перевірок, строків отримання податкової інформації контролюючими органами, строків проведення процедури адміністративного оскарження тощо.

Передбачено й поновлення застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, за порушення правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та за порушення порядку використання реєстраторів розрахункових операцій.

Також пропонується встановити, що в разі сплати платником податків протягом місяця суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами перевірок, які були відновлені або розпочаті з 1 липня 2023 року та завершені до дня припинення воєнного стану, штрафи, нараховані на суму такого зобов’язання, скасовуються, а пеня не нараховується. Водночас сума сплаченого зобов’язання оскарженню не підлягатиме.

Документом передбачено поновлення заборони на роботу програмних РРО в режимі офлайн без виданого діапазону фіскальних номерів; а також зміну визначення дати віднесення до податкового кредиту сум ПДВ по операціях з постачання послуг нерезидентом на території України.

Крім того, врегульовується питання оподаткування податком на прибуток підприємств "перехідних" операцій з відвантаження товарів (надання послуг), які було розпочато в період сплати єдиного податку та завершено в період сплати податку на прибуток підприємств, задля уникнення подвійного оподаткування таких операцій.

Прийняття цього законопроекту є одним з зобов'язан України в рамках меморандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом від 8 грудня 2022 року.

Нагадаємо, що зазначена ініціатива не була несподіванкою: ще в грудні про розробку цього законопроекта Мінфіном повідомляв голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що єдиний податок у 2% було введено у березні 2022 року, "коли вся економіка перебувала в зацепінні від шоку війни", і це стало одним з факторів, які оживили український бізнес.

Загалом, за даними Гетманцева, на 2%-не оподаткування перейшло 313 тисяч 62 підприємця. Надходження ж єдиного податку від юридичних осіб-платників третьої групи за 2022 рік склали 6,02 мільярда гривень.