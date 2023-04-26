Рада планує перезавантажити податкову: депутати подали законопроєкт

У Верховну Раду подали законопроєкт, який передбачає перезавантаження Державної податкової служби. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, ініціатива передбачає:

Зміну процедури відбору керівника податкової на основі кращих практик конкурсів до САП, НАБУ та НАЗК. Конкурсна комісія складатиметься з девʼяти осіб, визначених Кабміном, пʼять із яких визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій. А сама комісія визначатиме лише одну кандидатуру на посаду очільника ДПС, яку вноситиме для розгляду урядом.

Запровадження щорічного зовнішнього аудиту ефективності діяльності податкової. Негативний висновок аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови ДПС, що не дасть можливість змінювати керівника податкової просто за бажанням Кабміну.

Здійснення переатестації всіх працівників податкової після обрання нового керівника. Неуспішне проходження означатиме звільнення такої людини.

Встановлення вищого розміру заробітної плати для податківців, ніж є зараз. Це має дозволити набрати нових якісних і доброчесних працівників.

Железняк зазначив, що цим законопроєктом завершується серія з ініціатив, які спрямовані на перезавантаження та оновлення всіх трьох держорганів у фінансовій сфері: Бюро економічної безпеки, Державної митної служби та Державної податкової служби.

Зауважимо, що законопроєкт №6490-д щодо реформи Митниці народні депутати ухвалили в першому читанні. А проєкт №9080 стосовно БЕБ у залі парламенту ще не розглядали.