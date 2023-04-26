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Рада планує перезавантажити податкову: депутати подали законопроєкт
У Верховну Раду подали законопроєкт, який передбачає перезавантаження Державної податкової служби. Про це повідомив нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, ініціатива передбачає:
- Зміну процедури відбору керівника податкової на основі кращих практик конкурсів до САП, НАБУ та НАЗК. Конкурсна комісія складатиметься з девʼяти осіб, визначених Кабміном, пʼять із яких визначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій. А сама комісія визначатиме лише одну кандидатуру на посаду очільника ДПС, яку вноситиме для розгляду урядом.
- Запровадження щорічного зовнішнього аудиту ефективності діяльності податкової. Негативний висновок аудиту буде ключовою підставою для звільнення голови ДПС, що не дасть можливість змінювати керівника податкової просто за бажанням Кабміну.
- Здійснення переатестації всіх працівників податкової після обрання нового керівника. Неуспішне проходження означатиме звільнення такої людини.
- Встановлення вищого розміру заробітної плати для податківців, ніж є зараз. Це має дозволити набрати нових якісних і доброчесних працівників.
Железняк зазначив, що цим законопроєктом завершується серія з ініціатив, які спрямовані на перезавантаження та оновлення всіх трьох держорганів у фінансовій сфері: Бюро економічної безпеки, Державної митної служби та Державної податкової служби.
Зауважимо, що законопроєкт №6490-д щодо реформи Митниці народні депутати ухвалили в першому читанні. А проєкт №9080 стосовно БЕБ у залі парламенту ще не розглядали.Підписуйтесь на наш Telegram канал