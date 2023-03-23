Податкова реформа дозволить Україні мобілізувати ресурси, - віцепрезидент Світового банку

Керівництво Світового банку підтримує Україну у прагненні впровадити антикорупційну податкову реформу попри викликану війною кризу, заявила віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде. Про це йшлося під час конференції Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023 .

“Світовий банк вітає цей саміт, тому що і податкова реформа, і антикорупційні ініціативи є двома неймовірно важливими елементами, якими має займатись Україна, борючись водночас з військовим вторгненням Росії й задачею тримати економіку на плаву”, – підкреслила пані Б’єрде.

За словами віцепрезидента, Світовий банк працює в Україні вже понад 30 років і зацікавлений в реформі фінансової системи, яку Україна намагається впровадити ще з 2015 року. Але через гібридну, а тепер і відкриту збройну агресію Росії досягти фінансової стабільності, покращити соціальних стандартів і стимулювати економіку уряду досі не вдавалося.

Цілями реформи оподаткування на цьому етапі для України, заявила Анна Б’єрде, мають стати мобілізація ресурсів та підвищення ефективності адміністрування податкових надходжень. Одним з її важливих елементів повинно стати зниження деяких податкових ставок, зокрема ПДВ, оскільки він зменшує базу оподаткування. Іншим необхідним елементом сильної системи оподаткування у Світовому банку вважають її принциповість – тобто нульову толерантність до корупції.

“Приватний сектор потребує стабільності й верховенства права. Комбінація цих факторів, реформа оподаткування й антикорупційні заходи – це те, що зараз необхідно Україні. Україна має багато можливостей скористатися досвідом минулого, закрити прогалини, які ще остаються і впоратися з викликом – зробити це під час військової боротьби проти агресора”, – наголосила Б’єрде.

Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023 – це міжнародна платформа, створена для обговорення нового соціального договору між українським суспільством і урядом, одним з елементів якої є реформування податкової системи. Наразі над проєктом антикорупційної податкової реформи спільно працюють фахівці з питань економіки з Офісу Президента та парламенту.