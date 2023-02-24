Шмигаль про податкову реформу: поки триває війна, бізнес може не чекати суттєвих змін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі податків, які надходять щомісяця до держбюджету не вистачає навіть на покриття всіх потреб оборонного сектору. Тому зараз уряд не планує розпочинати повноцінну податкову реформу.

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Про це очільник Кабміну повідомив 24 лютого в інтерв'ю Forbes.

В січні 2022 року, за даними уряду, бізнес та громадяни перерахували до держбюджету трохи більше 60 млрд грн. Водночас за цей місяць держава витратила на армію та безпеку країни 100 млрд грн.

"Давайте чесно собі скажемо. Абсолютно всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, зараз ідуть на фінансування сил безпеки та оборони…. Тому поки йде активна фаза війни, податкових змін, щонайменше революційних, не буде", — заявив Шмигаль

При цьому він зазначив, що уряд веде перемовини з МВФ щодо майбутньої податкової реформи. Спільну роботу над нею почнуть після війни.

"Податкова реформа стане частиною покращення інвестиційного і бізнес-клімату. Її концепція буде вписана в план післявоєнного відновлення України", — зауважив прем'єр.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення голова податкового комітету Данило Гетманцев також попереджав, що поки триває війна, зібрати більше податків, закрутивши гайки, не вийде.

Водночас очікується, що податки у 2023 році забезпечать понад 90% доходів державного бюджету. Найбільше заплатять українські виробники товарів та бізнес, що займається видобутком природних ресурсів.