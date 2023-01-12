Податкова реформа сильно допоможе бізнесу, - підприємець

Податкова реформа, яку готує Офіс Президента, сильно допоможе бізнесу, вважає підприємець, співвласник концерну Izovat Сергій Ліщина.

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"Та податкова реформа, яку ініціював заступник глави Офісу Президента Ростислав Шурма, безумовно, гідна поваги. Мало хто замахнувся б на настільки радикальну реформу та зниження податків. Безумовно, якщо податкова реформа буде успішно здійснена, це сильно допоможе бізнесу, — заявив Сергій Ліщина в інтерв'ю агентству Українські новини. — Що особисто для мене є проблемою — так це відсутність повернення ПДВ при імпорті обладнання, коли ти будуєш новий завод. Проблема з поверненням ПДВ — одна з ключових".

Утім, підприємець не виключає, що у неї буде безліч супротивників з-поміж тих, хто займається корупцією і схемами.

Нагадаємо, що раніше Спілка українських підприємців підтримала проведення податкової реформи.