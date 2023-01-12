Налоговая реформа сильно поможет бизнесу, - предприниматель

Налоговая реформа, которую готовит Офис Президента, сильно поможет бизнесу, считает предприниматель, совладелец концерна Izovat Сергей Лищина.

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"Та налоговая реформа, которую инициировал заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма, безусловно, достойна уважения. Мало кто замахнулся бы на столь радикальную реформу и снижение налогов. Безусловно, если налоговая реформа будет успешно осуществлена, это сильно поможет бизнесу", - заявил Сергей Лищина в интервью агентству "Украинские новости". — Что лично для меня проблема — так это отсутствие возврата НДС при импорте оборудования, когда ты строишь новый завод. Проблема с возвратом НДС — одна из ключевых".

Впрочем, предприниматель не исключает, что у нее будет множество противников среди тех, кто занимается коррупцией и схемами.

Напомним, что ранее Союз украинских предпринимателей поддержал проведение налоговой реформы.