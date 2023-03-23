Налоговая реформа позволит Украине мобилизовать ресурсы, - вице-президент Всемирного банка

Руководство Всемирного банка поддерживает Украину в стремлении внедрить антикоррупционную налоговую реформу, несмотря на вызванный войной кризис, заявила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде. Об этом шла речь во время конференции Ukrainian Tax Reform And Anti-corruption Summit 2023 .

"Всемирный банк приветствует этот саммит, потому что и налоговая реформа, и антикоррупционные инициативы являются двумя невероятно важными элементами, которыми должна заниматься Украина, борясь вместе с военным вторжением России и задачей держать экономику на плаву", - подчеркнула Бьерде.

По словам вице-президента, Всемирный банк работает в Украине уже более 30 лет и заинтересован в реформе финансовой системы, которую Украина пытается внедрить с 2015 года. Но из-за гибридной, а теперь и открытой вооруженной агрессии России достичь финансовой стабильности, улучшить социальные стандарты и стимулировать экономику правительства до сих пор не удавалось.

Целями реформы налогообложения на этом этапе для Украины, заявила Анна Бьерде, должна стать мобилизация ресурсов и повышение эффективности администрирования налоговых поступлений. Одним из ее важных элементов должно стать снижение некоторых налоговых ставок, в том числе НДС, поскольку он уменьшает налогооблагаемую базу. Другим необходимым элементом сильной системы налогообложения во Всемирном банке считают ее принципиальность – то есть нулевая толерантность к коррупции.

“Частный сектор нуждается в стабильности и верховенстве права. Комбинация этих факторов, реформа налогообложения и антикоррупционные меры – это то, что сейчас необходимо Украине. Украина имеет много возможностей воспользоваться опытом прошлого, закрыть еще остающиеся пробелы и справиться с вызовом – сделать это во время военной борьбы против агрессора”, – подчеркнула Бьерде.

Ukrainian Tax Reform And Anti-Corruption Summit 2023 – это международная платформа, созданная для обсуждения нового социального договора между украинским обществом и правительством, одним из элементов которой является реформирование налоговой системы. Сейчас над проектом антикоррупционной налоговой реформы совместно работают специалисты по экономике из Офиса Президента и парламента.