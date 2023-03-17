БЕБ на старті перезавантаження. Бізнес закликав парламент підтримати законопроєкт

Українська Рада Бізнесу (УРБ), яка об’єднує 105 бізнес-асоціацій, підтримує ідею перезавантаження Бюро економічної безпеки України (БЕБ) і законопроєкт № 9080 "Про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" та інших законів України щодо перезавантаження Бюро", зареєстрований у Верховній Раді 3 березня 2023 року.

У заяві, оприлюдненій у п’ятницю, 17 березня, члени коаліції закликали народних депутатів якнайшвидше винести у сесійну залу проєкт закону № 9080 та ухвалити документ, який має стати основою для якісної роботи Бюро, яке наприкінці 2021 року замінило податкову міліцію, але так і не стало ефективним державним інструментом для протистояння економічним злочинам.

Зазначається, що необхідність перезавантаження БЕБ продиктовані малоефективними результатами його роботи за попередній рік.

Зокрема, допущені значні прорахунки у кадровій політиці:

- Бюро укомплектовано лише на 17% від штатної чисельності (на початок 2023 року працює 683 працівники з необхідних 4 000), а більшість його співробітників переведені з центрального апарату Державної фіскальної служби України;

– усі керівники підрозділів призначалися на посади поза конкурсами як тимчасові виконувачі (без врахування періоду воєнного стану, коли конкурси на керівні посади у органах державної влади скасовані);

– на початок 2023 року територіальні підрозділи вибірково створено в 7-ми регіонах: Києві та Київській області, Волинській, Львівській, Одеській, Закарпатській, Полтавській, Чернівецькій областях.

Невтішними є і ключові показники ефективності (КРІ) БЕБ за минулий рік. Детективи Бюро розслідували 664 кримінальних провадження (КП), однак до суду направили лише 12 обвинувальних актів (1,8%), державі, за даними Офісу Генерального прокурора, відшкодовано лише 33,3 млн грн. збитків. Середня сума встановлених збитків в одному провадженні становить за роками: 2020 - 565 тис. грн, 2021 - 4 480 тис. грн, 2022 - 135 тис. грн.

Інформаційно-аналітичними підрозділами Бюро створено за 2022 рік 162 аналітичних продуктів та 228 інформаційних документів, однак за ними розпочато лише 51 КП (35 КП - за аналітичними продуктами і 16 КП - за інформаційними документами), і лише 13,1% від кількості аналітичних документів стали підставою для досудових розслідувань, що говорить про слабку роботу БЕБ на кінцевий результат.

У бізнес-коаліції підтримали законопроект №9080, який, зокрема, передбачає:

-перезавантаження БЕБ відповідно до практик НАБУ, САП, НАЗК, коли конкурсні Комісії для обрання керівника формують із залученням міжнародних експертів, з їх переважним голосом у Комісії.

- усі працівники Бюро протягом року після призначення нового директора БЕБ пройдуть атестацію, із застосуванням поліграфу.

"Реалізація законопроєкту №9080 потенційно може усунути частину недоліків, які були у Законі "Про Бюро економічної безпеки України" і дає надію, що БЕБ, як єдиний аналітичний орган боротьби з економічними злочинами в країні, запрацює більш ефективно, зробить подальші рішучі кроки для переходу на нову модель виявлення, запобігання та управління ризиками в економічній та фінансовій безпеці", - йдеться у заяві.

Українська Рада Бізнесу закликала народних депутатів опрацювати проєкт закону №9080 та підтримати його у Парламенті, забезпечивши основу для якісної роботи органу боротьби з економічними злочинами.