БЭБ на старте перезагрузки. Бизнес призвал парламент поддержать законопроект

Украинская Рада Бизнеса (УРБ), объединяющая 105 бизнес-ассоциаций, поддерживает идею перезагрузки Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) и законопроект № 9080 "О внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" и другие законы Украины о перезагрузке Бюро", зарегистрированный в Верховной Раде 3 марта 2023 года.

В заявлении , обнародованном в пятницу, 17 марта, члены коалиции призвали народных депутатов как можно скорее вынести в сессионный зал проект закона № 9080 и принять документ, который должен стать основой для качественной работы Бюро, которое в конце 2021 года заменило налоговую милицию, но так и не стало эффективным государственным инструментом для противостояния экономическим преступлениям.

Отмечается, что необходимость перезагрузки БЭБ продиктована малоэффективными результатами его работы за предыдущий год.

В частности, допущены значительные просчеты в кадровой политике:

- Бюро укомплектовано только на 17% от штатной численности (на начало 2023 работает 683 работника из необходимых 4 000), а большинство его сотрудников переведены с центрального аппарата Государственной фискальной службы Украины;

– все руководители подразделений назначались на должности вне конкурса как временные исполнители (без учета периода военного положения, когда конкурсы на руководящие должности в органах государственной власти отменены);

– на начало 2023 года территориальные подразделения выборочно созданы в 7 регионах: Киеве и Киевской области, Волынской, Львовской, Одесской, Закарпатской, Полтавской, Черновицкой областях.

Неутешительны и ключевые показатели эффективности БЭБ за прошлый год. Детективы Бюро расследовали 664 уголовных производства (КП), однако в суд направили только 12 обвинительных актов (1,8%), государству, по данным Офиса Генерального прокурора, возмещено только 33,3 млн грн ущерба. Средняя сумма установленного ущерба в одном производстве составляет по годам: 2020 – 565 тыс. грн, 2021 – 4 480 тыс. грн, 2022 – 135 тыс. грн.

Информационно-аналитическими подразделениями Бюро создано за 2022 год 162 аналитических продуктов и 228 информационных документов, однако по ним начато только 51 КП (35 КП - по аналитическим продуктами и 16 КП – по информационным документам), и лишь 13,1% от количества аналитических документов стали основанием для досудебных расследований, что говорит о слабой работе БЭБ на конечный результат.

В бизнес-коалиции поддержали законопроект №9080, который, в частности, предусматривает:

-перезагрузка БЭБ в соответствии с практиками НАБУ, САП, НАПК, когда конкурсные Комиссии для избрания руководителя формируют с привлечением международных экспертов, с их преимущественным голосом в Комиссии.

- все работники Бюро в течение года после назначения нового директора БЭБ пройдут аттестацию с применением полиграфа.

"Реализация законопроекта №9080 потенциально может устранить часть недостатков, которые были в Законе "О Бюро экономической безопасности Украины" и дает надежду, что БЭБ, как единственный аналитический орган по борьбе с экономическими преступлениями в стране, заработает более эффективно, сделает дальнейшие решительные шаги для перехода на новую модель выявления, предотвращения и управления рисками в экономической и финансовой безопасности", - говорится в заявлении.

Украинский Совет Бизнеса призвал народных депутатов проработать проект закона №9080 и поддержать его в Парламенте, обеспечив основу для качественной работы органа по борьбе с экономическими преступлениями.