Рада планирует перезагрузить налоговую: депутаты подали законопроект

В Верховную Раду подали законопроект, предусматривающий перезагрузку Государственной налоговой службы. Об этом сообщил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, инициатива предусматривает:

Изменение процедуры отбора руководителя налоговой на основе лучших практик конкурсов в САП, НАБУ и НАПК. Конкурсная комиссия будет состоять из девяти человек, определенных Кабмином, пять из которых будут определяться на основании предложений международных организаций. Сама же комиссия будет определять только одну кандидатуру на должность главы ГНС, которую будет вносить для рассмотрения правительством.

Введение ежегодного внешнего аудита эффективности налоговой деятельности. Негативное заключение аудита будет ключевым основанием для увольнения главы ГНС, что не позволит менять руководителя налоговой просто по желанию Кабмина.

Осуществление переаттестации всех работников налоговой после избрания нового руководителя. Неуспешное прохождение будет означать увольнение такого человека.

Установление более высокого размера заработной платы для налоговиков, чем сейчас. Это должно позволить набрать новых качественных и благочестивых работников.

Железняк отметил, что этим законопроектом завершается серия касательно инициатив, направленных на перезагрузку и обновление всех трех госорганов в финансовой сфере: Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы.

Отметим, что законопроект № 6490-д относительно реформы Таможни народные депутаты одобрили в первом чтении. А проект №9080 касательно БЭБ в зале парламента еще не рассматривали.