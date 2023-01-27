Кабмін пропонує скасувати єдиний податок для підприємців у 2% з липня

Кабінет міністрів внесе до Верховної Ради законопроект про зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо особливостей оподаткування під час війни, що передбачає обмеження дії окремих норм 1 липня 2023 року (або моментом скасування воєнного стану, якщо це станеться раніше).

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Як повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, проект закону було схвалено на засіданні Кабміну 27 січня.

Зокрема, передбачено, що таке обмеження стосуватиметься можливості для фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб бути платниками єдиного податку III групи із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 2% від суми доходу, а також можливості для ФОП-платників єдиного податку I та IІ груп не сплачувати єдиний податок.

Крім того, пропонується обмежити зазначеними часовими рамками зупинення проведення документальних перевірок; зупинення перебігу окремих строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства тощо.

Більше подробиць поки не наводиться. Законопроект наразі ще не зареєстровано в парламенті, а Міністерство фінансів, Міністерство економіки чи пресслужба уряду про нього поки не повідомляють.

Нагадаємо, що зазначена ініціатива не була несподіванкою: ще в грудні про розробку цього законопроекта Мінфіном повідомляв голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він нагадав, що єдиний податок у 2% було введено у березні, "коли вся економіка перебувала в зацепінні від шоку війни", і це стало одним з факторів, які оживили український бізнес.

Загалом, за даними Гетманцева, на 2%-не оподаткування перейшло 313 тисяч 062 підприємців. Надходження ж єдиного податку від юридичних осіб-платників третьої групи за 2022 рік склали 6,02 мільярда гривень.

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