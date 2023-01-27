Кабмин предлагает отменить единый налог для предпринимателей в 2% с июля

Кабинет министров внесет в Верховную Раду законопроект об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы относительно особенностей налогообложения во время войны, предусматривающий ограничение действия отдельных норм датой 1 июля 2023 года (или моментом отмены военного положения, если это произойдет раньше).

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Как сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, проект закона был одобрен на заседании Кабмина 27 января.

В частности, предусмотрено, что такое ограничение будет касаться возможности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц быть плательщиками единого налога III группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода, а также возможности для ФЛП-плательщиков единого налога I и II групп не платить единый налог.

Кроме того, предлагается ограничить указанными временными рамками остановку проведения документальных проверок; остановку истечения отдельных сроков, определенных налоговым законодательством и другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы; неприменение штрафных санкций нарушение налогового законодательства и так далее.

Больше подробностей пока не приводится. Законопроект пока еще не зарегистрирован в парламенте, а Министерство финансов, Министерство экономики или пресс-служба правительства о нем пока не сообщают.

Напомним, что указанная инициатива не была неожиданностью: еще в декабре о разработке этого законопроекта Минфином сообщал председатель комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он напомнил, что единый налог в 2% был введен в марте, "когда вся экономика находилась в оцепенении от шока войны", и это стало одним из факторов, ожививших украинский бизнес.

В целом, по данным Гетманцева, на 2%-ное налогообложение перешло 313 тысяч 062 предпринимателя. Поступления же единого налога от юридических лиц-плательщиков третьей группы за 2022 год составили 6,02 миллиарда гривен.

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