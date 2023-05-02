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Економіка
Дата публікації

За чотири місяці платники податків сплатили до бюджету 337,9 млрд грн

податки
Завдяки сплаті податків держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат

З початку 2023 року, протягом січня-квітня податкові надходження до зведеного бюджету  становлять 337,9 млрд грн. З цієї суми до державного бюджету було скеровано 200,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів – 137,3 млрд гривень.

При цьому на рахунки платників відшкодовано 51,8 млрд грн ПДВ, повідомляє Державна податкова служба України.

Надходження до загального фонду державного бюджету у січні–квітні 2023 року становили 198 млрд грн. Показники Мінфіну України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 100%, додатково до бюджету надійшло 1,3 млрд грн. 

У розрізі податків показники перевиконано з податку на прибуток підприємств на 27,5% (+8 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) на 26,5%. (+6,6 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб на 11,3% (+5,2 млрд грн).

У розрізі основних платежів у січні – квітні 2023 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – у 2 рази (+15,9 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – 23% (+9,5 млрд грн).

Місцеві бюджети у січні – квітні 2023 року отримали 137,3 млрд грн, що на 27 млрд грн, або на 24,5% більше ніж у січні – квітні 2022 року.

Надходження до держбюджету у квітні

У квітні 2023 року надходження до зведеного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 84,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 48,4 млрд грн, до місцевих бюджетів – 36,3 млрд гривень.

Надходження до загального фонду державного бюджету у квітні 2023 року становили 47,6 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 106,9%, додатково до бюджету надійшло 3,1 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 11,4 млрд грн ПДВ.

У розрізі основних платежів у квітні 2023 року приріст порівняно з квітнем 2022 року становить з акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) – 3,7 млрд грн (+61%), з податку та збору на доходи фізичних осіб – 3,7 млрд грн (+38,1%).

Місцеві бюджети у квітні 2023 року отримали 36,3 млрд грн, що на 11,3 млрд грн, або на 45% більше ніж у квітні 2022 року.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вчора повідомив, що доходи зведеного бюджету України в першому кварталі 2023 року зросли на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас видатки збільшилися в 1,8 раза.

Автор:
Тетяна Гойденко