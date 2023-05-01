В Раді пропонують збільшити акциз на алкоголь для підняття виплат військовим

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкти №9251, №9252, №9253, мета яких полягає у збільшенні виплат для військовослужбовців за рахунок залучення додаткових коштів у бюджет.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Документи зареєстрував нардеп Георгій Мазураш. Законопроєктами пропонується підвищити на 10% акцизи на алкогольні напої та за рахунок виручених коштів збільшити витрати на виплати військовослужбовцям.

Автор законодавчої ініціативи пропонує внести до держбюджету-2023, Бюджетного та Податкового кодексів зміни, що передбачають запровадження 10%-го акцизного податку з мінімальних роздрібних цін на алкогольні напої.

Нардеп вважає доцільним додаткові кошти спрямувати на виплати військовослужбовцям та іншим категоріям громадян, які залучені до боротьби з російською агресією під час воєнного стану. Дію законопроєктів пропонують продовжити до кінця року, у якому воєнний стан буде скасовано. Водночас після завершення особливого стану акциз пропонують лишити, а гроші перенаправити на спортивно-оздоровчу та реабілітаційно-спортивну інфраструктуру.

Свою ініціативу Мазураш також аргументує тим, що алкоголь є шкідливим для здоров'я, тому збільшення акцизу, на його думку, може посприяти зниженням рівня споживання його в Україні. Свою точку зору він підкріплює рядом досліджень.

"Отже, ця законодавча ініціатива (…) дозволить отримати додаткові надходження і спрямувати їх на системний розвиваток спортивно-оздоровчої та реабілітаційно-спортивної інфраструктури, а до завершення рашистської агресії, – це будуть додаткові мільярди гривень на виплати військовослужбовцям та іншим залученим до боротьби проти окупантів", — йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту № 9252.

Нагадаємо, що 31 січня Міністерство оборони повідомило про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету. Тоді це викликало обурення у суспільства. Активісти, волонтери та інші громадяни закликали повернути доплати.

Згодом Рада підтримала повернення доплат за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств. Незабаром з'ясувалося, що цих грошей недостатньо. Зокрема тому в МВФ вважають, що повернення доплат може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.