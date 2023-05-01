Негативно вплине на економіку. В МВФ прокоментували законопроєкт про повернення доплат військовим

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт №8312, який передбачає повернення доплат у 30 тис. грн для військових, може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році. Про це заявив постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, документ не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат, які еквівалентні понад 4 млрд доларів.

"Пошук ресурсів такого масштабу, ймовірно, передбачатиме різкі короткострокові податкові заходи або істотні запозичення на внутрішньому фінансовому ринку, однак такі заходи практично неможливі без дуже негативного впливу на економіку та фінансовий ринок", – сказав Степанян.

Представник МВФ зауважив, що позики для фінансування таких видатків можуть поставити під іще більшу загрозу стійкість боргу України, який уже перебуває під тиском.

Він додав, що потреби у фінансуванні бюджету під час війни великі й нестабільні, але в межах виконання програми розширеного фінансування (EFF) Україна прагне забезпечити фіскальну стійкість і передбачуваність бюджетної політики.

"У цьому контексті влада взяла на себе зобов'язання відновити та посилити дію Статті 52 Бюджетного кодексу, яка визначає та регулює нормативно-правову базу та обставини, за яких до бюджету можуть вноситися зміни у частині і доходів, і частині видатків", – висловився Степанян.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", відновлення 52-ї статті є одним із 19 структурних маяків програми розширеного фінансування з МВФ. І його необхідно виконати до кінця травня.

Нагадаємо, 10 квітня Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту №8312, яка передбачає повернення доплат військовим у 30 тис. гривень. Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що це зробили за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних зарплат – ті отримуватимуть в десятки разів менше.

Однак голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев зауважував, що поправка передбачає видатки бюджету на 154 млрд грн, тоді як компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям нараховано лише на 2,5 млрд гривень. Тому фактично надбавки повернуть, лише якщо знайдуть джерело коштів.

Своєю чергою нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує скасувати повернення доплат. Поки постанова не буде розглянута в залі парламенту, спікер Ради не має права підписати законопроєкт.