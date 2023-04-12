Доплати військовим повернуть, якщо буде знайдено джерела коштів, – Гетманцев

Поправка щодо повернення надбавок військовим, яку підтримали більшість депутатів Верховної Ради, не гарантує проведення виплати. Про це заявив голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, нардеп Дмитро Разумков своєю поправкою запропонував збільшити витрати на виплати військовим без визначення фактичного джерела, за рахунок чого це буде зроблено.

"Він передбачив видатки бюджету на 154 млрд, а компенсатори за рахунок скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тис. гривень він нараховує лише 2,5 млрд. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – висловився Гетманцев.

При цьому депутат зауважив, що доплати повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова як автора поправки, – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, що 31 січня Міністерство оборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Ішлося про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. гривень. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету.

Такий крок викликав обурення в суспільства: активісти, волонтери та інші громадяни закликали повернути доплати.

10 квітня Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту №8312, яка передбачає повернення доплат у 30 тис. гривень. Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк зазначала, що це зробили за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних зарплат – ті отримуватимуть в десятки разів менше.

Пізніше нардеп від фракції "Голос" Володимир Цабаль зареєстрував проєкт постанови, яким пропонує скасувати повернення доплат. Його колега по фракції Ярослав Железняк уточнив, що поки ця постанова не буде розглянута в залі парламенту, спікер Ради не має право підписати законопроєкт. А протягом найближчих тижнів розгляду не відбудеться.