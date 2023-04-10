Повернення доплат військовим: Веніславський заявив про необхідність пошуку грошей для цього

Для реалізації рішення про повернення щомісячної доплати для військових в розмірі 30 тис. грн необхідно знайти додаткові джерела фінансування. Про це заявив представник президента України у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський у коментарі "Укрінформу".

За його словами, наразі дуже складно робити прогнози щодо реалізації цього рішення парламенту. Наразі треба дочекатися підпису президента.

При цьому Веніславський зауважив, що повернення доплат потребує великих видатків із держбюджету.

"Було дуже багато дискусій, коли ми скасовували ці виплати. Повернути їх – це означає, що держава має знайти близького 1 трлн грн на рік", – сказав він.

Нардеп пояснив, що зараз непросто знайти джерело таких додаткових надходжень до бюджету.

"Ми всі за те, щоб повернути виплати, але треба знайти джерела. Будемо думати", – додав Веніславський.

Нагадаємо, що 31 січня Міністерство оборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Ішлося про застосування нового підходу до виплати 30 тис. та 100 тис. гривень. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету.

Такий крок викликав обурення в суспільства: активісти, волонтери та інші громадяни закликали повернути доплати.

10 квітня Верховна Рада підтримала правку до законопроєкту №8312, яка передбачає повернення доплат у 30 тис. гривень. Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк уточнила, що це зробили за рахунок скорочення окладів членів наглядових рад держпідприємств до 10 мінімальних зарплат – ті отримуватимуть в десятки разів менше.