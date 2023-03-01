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Як змінилися зарплати українських військових: у ЗСУ показали порівняння
Із 1 лютого 2023 року для українських військових змінився порядок грошового забезпечення. Тепер Сухопутні сили ЗСУ показали порівняльні таблиці щодо рівня виплат.
Опубліковані дані стосуються Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, гірсько-штурмових підрозділів та Сил спецоперацій.
Таблиці розділено на дві частини: зліва показано, "як було" (у 2022 році), праворуч – "як стало".
Для військових Сухопутних сил показано окрему таблицю, в якій можна побачити, як змінився середній рівень грошового забезпечення військових в залежності від того, чи включені вони до складу угруповань, чи виконують вони бойові завдання та чи беруть вони участь у бойових діях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, в 2022 року стрілець у тилу отримував у середньому 43 244 грн, якщо брав участь у бойових діях – 113 244 грн. Останні зміни передбачають, що такий військовий отримуватиме в середньому:
- 20 587 грн, якщо не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;
- 50 587 грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;
- 120 587 грн, якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.
Нагадаємо, що 31 січня Міністерство оборони повідомило про зміну порядку виплат додаткової грошової винагороди для тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій. Ішлося про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень. Рішення пояснили, зокрема, оптимізацією видатків держбюджету.