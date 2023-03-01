Как изменились зарплаты украинских военных: в ВСУ показали сравнение

С 1 февраля 2023 года для украинских военных изменился порядок денежного обеспечения. Теперь Сухопутные силы ВСУ показали сравнительные таблицы уровня выплат.

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Опубликованные данные касаются Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск, морской пехоты, горно-штурмовых подразделений и Сил спецопераций.

Таблицы разделены на две части: слева показано, "как было" (в 2022 году), справа – "как стало".

Так выглядит уровень зарплат украинских военных в 2022 году и с 01.02.2023. Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook

Для военных Сухопутных сил показана отдельная таблица, в которой можно увидеть, как изменился средний уровень денежного обеспечения военных в зависимости от того, включены ли они в состав группировок, выполняют ли они боевые задания и принимают ли они участие в боевых действиях.

Так выглядит уровень зарплат в Сухопутных войсках в 2022 и с 01.02.2023. Фото: Сухопутные войска ВСУ / Facebook

В частности, в 2022 году стрелок в тылу получал в среднем 43 244 грн, если участвовал в боевых действиях – 113 244 грн. Последние изменения предполагают, что такой военный будет получать в среднем:

20 587 грн, если не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;

50 587 грн, если выполняет боевые (специальные) задания;

120 587 грн, если непосредственно участвует в боевых действиях.

Напомним, что 31 января Министерство обороны сообщило об изменении порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения для тыловых подразделений и военнослужащих, находящихся вне зоны боевых действий. Речь шла о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен. Решение объяснили, в частности, оптимизацией расходов госбюджета.