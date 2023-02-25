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Общество
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Военно-врачебную экспертизу цифровизируют: Шмыгаль рассказал, какая услуга первой станет доступной online

Военно-врачебную экспертизу цифровизируют: Шмыгаль рассказал, какая услуга первой станет доступной online

Правительство работает над устранением бюрократии в процессе прохождения военно-врачебных комиссий (ВВЭ). В первую очередь планируется перевести в цифровой формат получение справки об обстоятельствах ранения из воинской части.

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Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

Глава Кабмина провел совещание экспертной группы совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и Министерством.

Правительство направлено на автоматизацию и диджитализацию всех процессов, связанных с ВВЭ.

"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать излишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий", - отметил Шмыгаль.

Также премьер-министр поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа".

Напомним, что ранее правительство утвердило новые правила военного учета. Правила военного учета на предприятиях действовали и раньше, но они были отменены после принятия нового постановления Кабмина.

Автор:
Вита Молодан