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Военно-врачебную экспертизу цифровизируют: Шмыгаль рассказал, какая услуга первой станет доступной online
Правительство работает над устранением бюрократии в процессе прохождения военно-врачебных комиссий (ВВЭ). В первую очередь планируется перевести в цифровой формат получение справки об обстоятельствах ранения из воинской части.
Об этом 25 февраля сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.
Глава Кабмина провел совещание экспертной группы совместно с Министерством обороны, Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и Министерством.
Правительство направлено на автоматизацию и диджитализацию всех процессов, связанных с ВВЭ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать излишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий", - отметил Шмыгаль.
Также премьер-министр поручил проработать возможность создания на базе каждого центра комплектования так называемого "военного ЦНАПа".
Напомним, что ранее правительство утвердило новые правила военного учета. Правила военного учета на предприятиях действовали и раньше, но они были отменены после принятия нового постановления Кабмина.