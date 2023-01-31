В Украине планируют диджитализировать прохождение ранеными военно-врачебной комиссии

Министерство цифровой трансформации планирует диджитализировать процессы военно-врачебной комиссии, чтобы минимизировать соответствующую бюрократию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр Михаил Федоров.

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"Каждую минуту военные рискуют жизнью, защищая Украину. Задача государства — минимизировать бюрократию в армии. Поэтому планируем реформировать процессы военно-врачебной комиссии. Сейчас процессы ВВК совсем не цифровизированы. Раненые бойцы вынуждены проводить время в очередях, ходить в различные институты, собирать кучу бумажных документов. И это все для того, чтобы подтвердить ранение", – указал он.

После этого, как отметил Федоров, комиссия дает экспертный вывод, что делать военному после ранения: увольняться со службы, переводиться на другую должность или возвращаться в часть для продления службы.

"Например, военного ранили под Бахмутом. Эвакуировали в киевскую больницу на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВВК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВВК, которая вообще может быть в другом городе. И такой "квест" нужно проходить даже если военному ампутировали руку или ногу", - сетует министр.

По его словам, план по цифровизации ВЛК уже разработан, к его созданию были подключены Министерство обороны, Министерство здравоохранения, Министерство по делам ветеранов, Министерство социальной политики и общественная организация "Правозащитный для военнослужащих "Принцип".

"Электронный документооборот сократит очереди. Автоматизация процессов снизит нагрузку на раненых героев. Это лишь небольшая часть из того, что нужно цифровизировать в военной сфере. Наши военные достойны получать человечные услуги. Именно благодаря им можем дальше работать и цифровизировать", - подчеркнул руководитель ведомства.

Напомним также, что в ноябре Кабинет министров утвердил порядок многоуровневой безвозмездной психологической помощи уволенным военным из числа ветеранов войны и их семьям.