В Україні планують діджиталізувати проходження пораненими військово-лікарської комісії

Міністерство цифрової трансформації планує діджиталізувати процеси військово-лікарської комісії, аби мінімізувати відповідну бюрократію. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр Михайло Федоров.

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"Кожної хвилини військові ризикують життям, захищаючи Україну. Задача держави — мінімізувати бюрократію в армії. Тому плануємо реформувати процеси військово-лікарської комісії.Зараз процеси ВЛК зовсім не цифровізовані. Поранені бійці вимушені проводити час у чергах, ходити до різних інституцій, збирати купу паперових документів. І це все для того, щоб підтвердити поранення", - вказав він.

Після цього, як зазначив Федоров, комісія дає експертний висновок, що робити військовому після поранення: звільнятись зі служби, переводитись на іншу посаду чи повертатись до частини для продовження служби.

"Наприклад, військового поранили під Бахмутом. Евакуювали до київського шпиталю на реабілітацію. Після лікування бійцю потрібно повертатися до своєї частини, щоб отримати паперове направлення на ВЛК. Потім зібрати купу документів, необхідних для проходження ВЛК, яка взагалі може бути в іншому місті. І такий "квест" треба проходити, навіть якщо військовому ампутували руку або ногу", - нарікає міністр.

За його словами, план з цифровізації ВЛК вже розроблено, до його створення долучалися Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство у справах ветеранів, Міністерство соціальної політики та громадська організація "Правозахисний для військовослужбовців "Принцип".

"Електронний документообіг скоротить черги. Автоматизація процесів знизить навантаження на поранених героїв. Це — лише невелика частина з того, що потрібно цифровізувати у військовій сфері. Наші військові гідні отримувати людяні послуги. Саме завдяки їм можемо далі працювати та цифровізувати", - підкреслив керівник відомства.

Нагадаємо також, що в листопаді Кабінет міністрів затвердив порядок багаторівневої безоплатної психологічної допомоги звільненим військовим з числа ветеранів війни та їхнім родинам.