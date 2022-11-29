Уряд затвердив порядок безоплатної психологічної допомоги ветеранам та їхнім родинам

Кабінет міністрів на засіданні 29 листопада ухвалив постанову, якою затверджено порядок надання багаторівневої безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни та осіб, які мають особливі заслуги перед країною, а також членам сімей таких осіб і членам сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України.

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Як вказують в Міністерстві у справах ветеранів, документ було розроблено з метою об’єднати ключових стейкхолдерів процесу надання психологічної допомоги ветеранам та членам їхніх сімей, а також на виконання Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки.

"Враховуючи міжнародний досвід надання психологічної допомоги ветеранам війни та застосовуючи рекомендації ВООЗ, Мінветеранів пропонує вже з наступного року швидкий та безкоштовний доступ нашим захисникам та їхнім рідним до кваліфікованої психологічної допомоги на трьох організаційних рівнях", – зазначила міністр Юлія Лапутіна.

Так, надання психологічної допомоги першого рівня має сприяти соціальній адаптації (реадаптації) отримувачів послуг, ïxню соціально-психологічну підтримку та супровід, а також здійснення профілактичних заходів щодо осіб, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини. Послуги надаватимуться службами охорони психічного здоров’я, інтегрованими в систему первинної медичної допомоги.

На другому рівні надаватиметься психологічна допомога, спрямована на розв’язання актуальних або специфічних психологічних проблем, які виникли, зокрема, внаслідок психологічного травмування в екстремальних ситуаціях (участь у бойових діях, перебування у полоні, відбування покарання тощо), в надзвичайних ситуаціях (пожежі, руйнування будинків тощо), в кризових ситуаціях (розлучення, смерть близьких людей тощо).

На третьому рівні – психологічна допомога, спрямована на відновлення або компенсацію порушених психічних функцій, особистісних властивостей i системи стосунків отримувачів послуг, створення умов для повноцінного виходу із психологічної кризи з метою збереження ïxнього здоров’я, відновлення боєздатності aбo працездатності, психічних i соціальних механізмів адаптації.

"Впровадження даного порядку сприятиме подоланню наслідків травм війни, стресу, забезпечення профілактики виникнення та загострення психічних розладів, підвищенню рівня якості життя захисників та захисниць України, а також їхніх сімей та родин загиблих воїнів", – наголосила керівниця Мінветеранів.

Нагадаємо також, що у серпні відомство запустило реєстр підприємців-психологів, що хочуть залучатися до психологічної реабілітації ветеранів і членів їхніх сімей.

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