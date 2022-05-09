Кабмін створив раду із захисту психіки постраждалих від російської агресії: її очолять два міністри

Кабінет міністрів вирішив створити міжвідомчу координаційну раду з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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Про це йдеться в постанові уряду №539 від 7 травня, якою також затверджено персональний склад ради та положення про цей тимчасовий консультативно-дорадчий орган.

Так, основними завданнями ради визначено сприяння координації дій центральних органів влади щодо надання психологічної допомоги постраждалим; визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблем надання такої допомоги; підвищення ефективності роботи центральних органів влади з цих питань та підготовка пропозицій щодо вдосконалення відповідної нормативно-правової бази.

Рада повинна буде аналізувати ефективність допомоги та дії влади в цьому напрямку, пропонуючи Кабміну свої рекомендації. Вказано, що організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності міжвідомчої ради здійснює Міністерство охорони здоров'я.

Співголовами ради визначено міністра з питань окупованих територій Ірину Верещук та міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, секретарем – гендиректора директорату медпослуг МОЗ Олександру Машкевич.

Також до нього увійшли голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак, по одному заступнику цілої низки міністрів (у справах ветеранів, цифрової трансформації, розвитку громад та територій, оборони, внутрішніх справ, освіти та науки), а також голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації та медичної допомоги Михайло Радуцький.

Нагадаємо, що раніше міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що в уряді працюють над створенням нової загальнодержавної системи психологічної реабілітації. За її словами, зараз "практично все населення потребуватиме реабілітації, оскільки такого стресу ніхто не переживав за останні 80 років ні в Європі, ні у світі".

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