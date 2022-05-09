У Києві для переселенців запустили безкоштовний огляд у лікарів: список адрес для консультації

Міжнародний гуманітарний фонд та медична лабораторія "Нова Діагностика" пропонує переселенцям у Києві безкоштовний первинний огляд лікарем-ендокринологом, а всім жінкам-переселенкам огляд лікарем-гінекологом.

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Як зазначають у прес-службі МДФ, для безкоштовного прийому достатньо пред'явити паспорт (або додаток Дія) із реєстрацією в одній із наступних областей: Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська.

Лікарі приймають у лабораторіях "Нової Діагностики" з 08:00 до 13:00 у всі дні, крім неділі. Лікар-ендокринолог приймає у понеділок, вівторок, четвер та суботу, а лікар-гінеколог – у середу та п'ятницю. Отримати допомогу можна за адресами:

Київ, Голосiївський проспект, 68;

Київ, вулиця Лятошинського, 14;

Київ, вулиця Петра Запорожця, 8;

Київ, Оболонський проспект, 40;

Київ, проспект Перемоги, 136;

Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 34;

Вишневе, вулиця Європейська, 11

Попередній запис за номером: (093)-401-25-50

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