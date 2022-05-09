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В Киеве для переселенцев запустили бесплатный осмотр у врачей: список адресов для консультации
Международный Гуманитарный Фонд и медицинская лаборатория "Новая Диагностика" предлагает переселенцам в Киеве бесплатный первичный осмотр врачом-эндокринологом, а всем женщинам-переселенкам осмотр врачом-гинекологом.
Как отмечают в пресс-службе МГФ, для бесплатного приема достаточно предъявить паспорт (или приложение Дія) с регистрацией в одной из следующих областей: Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская, Харьковская, Сумская, Черниговская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская.
Врачи принимают в лабораториях "Новой Диагностики" с 08:00 до 13:00 во все дни, кроме воскресенья. Врач-эндокринолог принимает в понедельник, вторник, четверг и субботу, а врач-гинеколог — в среду и пятницу. Получить помощь можно по адресам:
- Киев, Голосеевский проспект, 68;
- Киев, улица Лятошинского, 14;
- Киев, улица Петра Запорожца, 8;
- Киев, Оболонский проспект, 40;
- Киев, проспект Победы, 136;
- Киев, улица Вадима Гетьмана, 34;
- Вишневое, улица Европейская, 11.
Предварительная запись по номеру: (093)-401-25-50Подписывайтесь на наш Telegram канал
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