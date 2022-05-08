В Кабміні створять нову загальнодержавну систему психологічної реабілітації для жертв війни

На сьогоднішній день в уряді працюють над створенням нової загальнодержавної системи психологічної реабілітації, повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". За її словами, за 30 років в Україні взагалі не було створено такої програми ні для цивільних, ні для військових.

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"Зараз уряду, МОЗ у співпраці з іншими відомствами спільними зусиллями доводиться це надолужувати. Адже практично все населення потребуватиме реабілітації, оскільки такого стресу ніхто не переживав за останні 80 років ні в Європі, ні в світі. Ми вибудовуємо нову реабілітаційну філософію і нову загальнодержавну систему", – сказала вона.

У центрі цієї системи буде людина, особистість, що має право на якісне життя за високими стандартами. Лапутіна також розповіла, що міністерство має амбітні плани щодо створення науково-практичного центру психічного здоров'я світового значення "Бородянка-Центр".

"У нас виникла ідея, щоб зараз у найбільш зруйнованих населених пунктах Київщини, де російські війська чинили нелюдські акти насильства над цивільним населенням, напрацьовувати швидкі рішення щодо надання людям психологічної підтримки", – повідомила міністр.

Першим проєктом буде саме створення модульного містечка в Бородянці, де будуть розміщуватися кабінети психологів, тимчасове житло для працівників центру, що залишилися без даху над головою, невеликий хостел для людей, які потребують цілодобової психологічної підтримки.

Будуть також місця для проживання міжнародних експертів, які будуть приїжджати і надавати психологічну допомогу, а водночас здійснюватимуть аналіз всієї події.

"Це буде унікальний науковий досвід вивчення феномену нелюдяності. Це навіть не можна назвати звірством, тому що звірі так не роблять. Вовк не з'їсть одночасно 150 зайців, тому не буде їх вбивати і викладати в лінійку, щоб дивитися на них і відчувати від цього задоволення", – підкреслила вона.

А там росіяни творили насильство над дітьми, над жінками – це жахливо, це неможливо пояснити, тому потрібно вивчати психіатрам і психологам. У зв'язку з цим буде створено Науково-практичний хаб, щоб іноземні фахівці допомагали в роботі з людьми.

Науковці також вивчатимуть в розмовах з очевидцями все, що там сталося, щоб запобігти такому в майбутньому. Планується, що в майбутньому цей хаб перетвориться на великий "Бородянка-Центр" – Всесвітній центр ментального здоров'я.

Серед іншого, міністр розповіла, що відомство також продовжить працювати над проєктом зі створення сучасного реабілітаційного центру для ветеранів та членів їхніх сімей.

"Це мають бути високоякісні клініки, за міжнародними стандартами. Щоб військові там лікувалися за державними програмами безкоштовно, а громадяни могли туди потрапити за програмами страхування або отримувати платні послуги", – підсумувала міністр.

Нагадаємо, у тому ж інтерв’ю Лапутіна повідомляла, що по завершенню війни з РФ українські ветерани стануть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення.