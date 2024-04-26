Харківським підприємцям вдвічі збільшили розмір гранту на розвиток

Кабінет міністрів України 26 квітня ухвалив рішення збільшити максимальний розмір гранту для підтримки підприємців Харкова та Харківської області до 500 тисяч гривень у рамках програми "Власна справа". Також були внесені зміни для покращення умов цієї програми.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Відтепер підприємці та особи без досвіду підприємницької діяльності у Харкові та області можуть оформити грант від 50 до 500 тисяч гривень на старт або розвиток бізнесу.

За програмою "Власна справа", підприємці, які розташовані в Харкові та області, можуть отримати фінансування для старту або розширення бізнесу, що включає придбання обладнання, матеріалів, а також оренду приміщень. Крім того, внесено зміни до ветеранського компоненту програми, зокрема можливість ветеранам та членам добровольчих формувань отримати спеціальні мікрогранти.

Міністр економіки Юлія Свириденко пояснила, що підприємці Харківщини працюють в надзвичайно складних умовах через постійні ракетні обстріли з боку Росії, які руйнують енергетичну інфраструктуру регіону. Через відключення електрики бізнес або простоює, або працює на генераторах.

"Щоб підтримати малих підприємців, ми надаємо їм можливість взяти грант до 500 тисяч гривень за програмою "Власна справа". Ці кошти можна витратити зокрема на придбання обладнання для роботи в екстремальних умовах", - зазначила Свириденко.

Серед інших змін - можливість отримання гранту 75 тисяч для реєстрації ФОП, розширення кола отримувачів серед ветеранів, спрощення процедури отримання за окремих обставин.

Ситуація зі світлом у Харкові - найскладніша

"Постійні російські атаки не лише руйнують житлові будинки та обʼєкти інфраструктури, а й серйозно ускладнюють життя харківському бізнесу. Тільки сьогодні (24 квітня) внаслідок нічного обстрілу постраждало два кафе та два великих офісних приміщення, де працюють десятки компаній", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що зимовий період в Україні минув відносно спокійно для енергосистеми, але уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова та інших міст.

Тоді окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки. Наразі про терміни говорити зарано, оскільки ще не проведено повне обстеження пошкодженого обладнання.

Щоб бодай частково допомогти місту, делегація послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представниками ООН вирішили передати місту газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.