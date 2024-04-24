Харківському бізнесу роздадуть генератори та Starlink

Kharkiv Business Hub реалізовує проєкт "Ваучер "Quick help" за підтримки USAID та Western NIS Enterprise Fund, щоб допомогти харківському бізнесу працювати в умовах відсутності електропостачання.

Про це йдеться на сайті KВН.

Проєкт "Quiсk Help" дозволить представникам бізнесу на конкурсних умовах отримати генератори та термінали супутникового інтернету Starlink, для того аби мати безперебійний звʼязок та можливість працювати навіть під час аварійних відключень електроенергії.

В рамках проєкту підприємці можуть обрати один із двох пакетів:

"Енергія" - включає генератор та все необхідне для його підключення. "Зв'язок" - супутникова система Starlink та забезпечення доступу до неї протягом 3 місяців.

Хто може взяти участь у програмі

Взяти участь у програмі можуть ті підприємці, які відповідають таким критеріям:

зареєстровані у Харкові та функціонують понад 6 місяців;

не мають боргів і не перебувають на стадії ліквідації;

мають фінансову звітність за останні 6 місяців;

офіційно працевлаштували 3 і більше співробітників.

Шлях отримання ваучера включає заповнення гугл-форми, технічну перевірку заявки, її розгляд конкурсною комісією та зворотній зв'язок протягом тижня.

Ініціатива покликана підтримати місцевий бізнес у продовженні роботи незважаючи на проблеми з енергопостачанням внаслідок російських обстрілів критичної інфраструктури Харкова.

Ситуація зі світлом у Харкові - найскладніша

"Постійні російські атаки не лише руйнують житлові будинки та обʼєкти інфраструктури, а й серйозно ускладнюють життя харківському бізнесу. Тільки сьогодні (24 квітня) внаслідок нічного обстрілу постраждало два кафе та два великих офісних приміщення, де працюють десятки компаній", - написав мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що зимовий період в Україні минув відносно спокійно для енергосистеми, але уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова та інших міст.

Тоді окупанти зруйнували Харківську ТЕЦ-5, яка забезпечувала місто теплом та електроенергією, а на її відновлення потрібні роки. Окрім ТЕЦ, у місті зруйновані і усі трансформаторні підстанції. Деякі блоки вдасться запустити раніше, але на повний ремонт потрібно понад два роки. Наразі про терміни говорити зарано, оскільки ще не проведено повне обстеження пошкодженого обладнання.

4 квітня через обстріли окупантів у Харкові ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" втратила зовнішнє електропостачання. Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, у роботу включені аварійні дизель-генератори.

Щоб бодай частково допомогти місту, делегація послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представниками ООН вирішили передати місту газотурбінні електростанції, які допоможуть подолати дефіцит електроенергії.