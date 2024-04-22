Брак кадрів та перебої зі світлом: бізнес озвучив головні перешкоди для роботи підприємств

Вже кілька місяців поспіль нестача кадрів залишається значною проблемою для українського бізнесу. У березні про дефіцит співробітників повідомили 50% підприємств.

Про це свідчить опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій.

Брак кадрів

Зазначається, що у березні 2024 труднощі з пошуком працівників зросли — причому як кваліфікованих, так і некваліфікованих.

Частка опитаних підприємств, які мають проблеми з підбором кваліфікованих кадрів, зросла з 31,0% у лютому до 38,9% у березні.

Схожа ситуація спостерігається з пошуком некваліфікованих робітників: відсоток тих, кому їх важко знайти, суттєво зріс – з 26,5% у лютому до 31,7% у березні.

"Результати опитування відображають складну ситуацію щодо доступу бізнесу до робочої сили. У березні вперше половина опитаного нами бізнесу вказала на те, що це є суттєвою перешкодою для подальшої роботи. Наприклад, у 2022 році про брак робочої сили говорили лише близько 20% опитаних, минулого року ця перешкода трохи актуалізувалася і на неї вказувало близько третини опитаних, і вже під кінець 2023 року ця перешкода почала постійно зростати", — пояснив Євген Ангел, старший науковий співробітник ІЕД.

Перешкоди для роботи бізнесу

Як повідомляють в ІЕД, в цілому ж рейтинг перешкод для роботи бізнесу практично не змінився: на першому місці – зростання цін на сировину та товари (53%), на другому – брак робочої сили (50%), на третьому – небезпека для роботи (46%).

Проблема перебоїв з електроенергією піднялася з 7 на 4 місце (40%) у зв'язку із пошкодженнями після ракетних обстрілів у березні.

"Суттєво актуалізувалась така проблема, як перебої з електроенергією. Це очікувано через пошкодження енергетичних об’єктів після інтенсивних ракетних обстрілів у другій половині березня", — зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

За її словами, за останній рік показник цієї перешкоди не перевищував 40%, проте в березні минулого року він становив 46%.

Проблеми з енергопостачанням були суттєвими для великого бізнесу, адже під атаками були великі об’єкти. Водночас малий і середній бізнес постраждав менше.

Через ракетні атаки відбулися також регіональні зміни щодо оцінки небезпечності роботи: Черкаська область піднялася на 1-е місце у рейтингу за цим показником (100% респондентів з цієї області зазначили, що їм небезпечно працювати), Запорізька, Вінницька, Харківська – традиційно у топі найнебезпечніших регіонів, водночас Волинська і Закарпатська області залишаються відносно спокійними.

Оптимізм повертається

Український бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності та починає будувати плани на майбутнє. У лютому 2024-го лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли надати відповідь щодо планів свого бізнесу на наступні півроку. Для порівняння: рік тому, у лютому 2023-го, таких було близько 40%.

Вперше за два роки бізнес став впевненішим у довгострокових планах та оптимістичніше дивиться у майбутнє. Частка підприємств, які планують свою діяльність у дворічній перспективі, збільшилась до 60,6%.

За даними ІЕД, 44% опитаних підприємств готові інвестувати у власний розвиток або відновлення в 2024 році. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018 - 2020 роках.