Оптимізм повертається: 44% компаній готові інвестувати у власний розвиток у 2024 році, - опитування

44% опитаних підприємств готові інвестувати у власний розвиток або відновлення в 2024 році. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018 - 2020 роках.

Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств New Monthly Enterprises Survey (#NRES), яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів у лютому 2024-го.

Незважаючи на проблеми з пошуком працівників, здорожчання сировини та фізичну загрозу, український бізнес з оптимізмом дивиться у майбутнє та інвестує у свій розвиток або відновлення.

Основні висновки з опитування

1. Український бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності та починає будувати плани на майбутнє. У лютому 2024-го лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли надати відповідь щодо планів свого бізнесу на наступні півроку. Для порівняння: рік тому, у лютому 2023-го, таких було близько 40%.

Відсоток респондентів, які не можуть визначитися з планам на наступні 6 місяців. Графік: ІЕД

2. Рівень невизначеності у перспективі двох років все ще залишається доволі високим: близько 50% респондентів.

"Суттєве зменшення кількості тих, кому складно будувати плани на наступні півроку, говорить про те, що до українського бізнесу повертається оптимізм. Ба більше, що частка підприємств, що працюють на 100% потужності, поступово збільшується: в лютому 2023-го таких було 6%, тепер вже 15%. Але, звичайно, будувати плани на довгостроковий термін (2 роки) бізнесменам складно в умовах війни. І не лише їм", -- зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

3. В останні місяці проблеми пошуку робочої сили досягли максимуму за всю історію спостережень. Так, у лютому 2024-го про проблеми з пошуком кваліфікованих працівників повідомляли 31% опитаних підприємців, а про проблеми з некваліфікованими працівниками — 27% опитаних.

4. Проблема з пошуком робочої сили посіли друге місце серед занепокоєнь підприємців (46% опитаних). Більше за нестачу працівників бізнес хвилює хіба що зростання цін на сировину та матеріали (49% опитаних). Небезпека для роботи посіла третє місце (45%).

Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, % респондентів. Ілюстрація: ІЕД

5. Незважаючи на всі проблеми, пов’язані з війною, вагома частина українського бізнесу вважає нинішній час можливим для інвестицій. Так, в 2023 році 45% опитаних компаній інвестували у власний розвиток або відновлення. Ба більше, 44% опитаних підприємств готові інвестувати і в 2024-му. Це одні з найкращих показників з 2011 року: більше планів на інвестиції у бізнесу було лише у 2018 - 2020 рр.

"Бізнес досить оптимістичний щодо інвестицій, враховуючи, що триває повномасштабна війна. Наприклад, 42% підприємств вважають, що зараз більш-менш сприятливий час для інвестицій в обладнання. Для порівняння, на початку 2015 року, коли в активній фазі була АТО, частка таких підприємств становила лише 14%. Однак все ж таки більше половини підприємств (58%) не вважають зараз час сприятливим для купівлі обладнання. Згідно з опитуванням, основними перешкодами для інвестицій є економічна невизначеність, політична нестабільність та недостатні прибутки компаній", - зазначив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

У щомісячному опитуванні Інституту економічних досліджень та політичних консультацій беруть участь понад 500 українських підприємств, що розташовані у 21 з 27 областей України. Польовий етап 22-ї хвилі дослідження тривав з 19 по 29 лютого 2024 року.

Менеджери підприємств порівнювали результати роботи в лютому 2024 року з січнем, оцінювали показники на момент проведення опитування та надавали прогнози на наступні два, три або шість місяців. Іноді результати роботи порівнювалися з передвоєнним періодом.

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