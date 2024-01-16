Бізнес позитивно оцінює перспективи свого розвитку, але ІДО знизився

Третій квартал поспіль бізнес прогнозує збільшення ділової активності протягом наступних 12 місяців, хоча із помірними темпами. Проте, Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) у IV кварталі 2023 року склав 101.6%, порівняно з 104.5% у III кварталі того ж року.

Про це пише пресслужба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, попри зниження ІДО, спостерігається незначне пожвавлення ділової активності. Підвищення показників прогнозується через позитивні очікування щодо загальних обсягів продажу власної продукції, інвестиційних витрат на обладнання та майно, а також фінансово-економічного стану у майбутньому.

При цьому, ключовим чинником, який стримує розвиток підприємств, залишаються воєнні дії та їхні наслідки. Також помітно збільшився вплив нестачі кваліфікованих працівників.

Очікування бізнесу погіршилися у багатьох сферах

Зокрема, у IV кварталі погіршилася оцінка інфляційних очікувань, очікування щодо рівня девальвації національної валюти, оцінки стану власних підприємств, погіршилися прогнози щодо експорту та рівня інвестицій, а також - послаблення очікувань щодо потреби у позикових коштах.

Оцінка інфляційних очікувань. Поліпшення інфляційних очікувань триває протягом п'ятого кварталу поспіль, але в четвертому кварталі 2023 року очікувана річна інфляція протягом найближчих 12 місяців складала 11.3%, що є зниженням порівняно із 14.8% у попередньому кварталі. Проте, майже чверть опитаних бізнесів (24.8%) очікували, що вона залишиться в межах 7.6% – 10.0%.

Воєнні дії продовжують залишатися найвагомішим проінфляційним чинником для 83.0% респондентів.

Девальвація гривні. Очікування стосовно рівня девальвації національної валюти трохи погіршилися і середнє прогнозне значення обмінного курсу складає 40.06 грн/дол. США (порівняно із 40.00 грн/дол. США у попередньому кварталі). Більшість респондентів (55.4%, порівняно з 56.5% у ІІІ кварталі) вважали, що обмінний курс гривні не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Оцінки стану власних підприємств та реалізації продукції. Зазначається, що бізнес обережно оцінив очікуване поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств протягом наступних 12 місяців: баланс відповідей становив 4.1% (порівняно з 6.0% у третьому кварталі 2023 року). Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства більшості галузей економічної діяльності, і найбільш оптимістичні прогнози висловлюються представниками підприємств переробної промисловості та будівництва, з балансами відповідей 11.8% та 9.5% відповідно.

Учасники опитування залишаються позитивно налаштованими щодо прогнозів стосовно обсягів реалізації продукції, включаючи зовнішні ринки: баланс відповідей склав 10.6% та 9.7%, відповідно (у третьому кварталі – 16.8% та 10.6%). Зростання загальних обсягів реалізації продукції прогнозують респонденти у всіх видових групах економічної діяльності, особливо у добувній, переробній промисловості та торгівлі (баланс відповідей становить відповідно 20.0%, 15.7% та 14.4%).

Прогноз щодо рівня інвестицій па позик. Підприємства зберігають позитивні оцінки стосовно змін рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар, хоча вони все одно трошки знизилися: баланс відповідей склав 6.6% (у третьому кварталі – 8.8%). У той же час, песимістичні оцінки стосовно інвестиційних видатків на будівельні роботи посилилися, з балансом відповідей "-6.9%" (проти "-2.2%" у третьому кварталі).

Незважаючи на зниження очікувань підприємств щодо потреби в позикових коштах у найближчий час, частка респондентів, які планують користуватися банківськими кредитами, практично не змінилася і складає 36.0% (в порівнянні з 36.1% у третьому кварталі). Підприємства, які розглядають можливість отримання кредитів, надають перевагу усьому кредитуванню в національній валюті, і ця відсоткова частка становить 80.3% (порівняно з 82.0% у третьому кварталі).

Бізнес позитивно оцінив наступні перспективи

Прогноз зміни кількості працівників. Що стосується зміни кількості працівників на підприємствах, то тут прогнози бізнесу на наступні 12 місяців залишаються негативними: баланс відповідей склав "-6.5%" (у третьому кварталі – "-7.0%"). Найбільш стримані у своїх прогнозах виявилися респонденти у добувній промисловості, будівництві та транспорті та зв'язку (баланси відповідей становлять "-27.3%", "-23.8%" та "-20.0%" у відповідно). У той же час, підприємства у сфері торгівлі та інших видів діяльності передбачають збільшення кількості працівників.

Очікування щодо макроекономічної ситуації в Україні. Підприємства, які залучають іноземні інвестиції, виражають більше оптимізму стосовно зростання обсягів цих інвестицій у наступні 12 місяців: баланс відповідей становить 11.3% (в порівнянні з 7.1% у третьому кварталі). Серед тих, хто очікує збільшення іноземних інвестицій, найвищі очікування виявили підприємства у секторах енергетики та водопостачання, добувної промисловості, а також транспорту та зв'язку (баланс відповідей складає 50.0%, 44.4% і 25.0% відповідно). Хоча частка респондентів, які планують залучати іноземні інвестиції у наступні 12 місяців, зменшилась до 20.7%, порівняно з 24.2% у попередньому опитуванні.

Згідно з повідомленням, також очікується активне зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей складає 57.9%, що є зростанням порівняно з 47.2% у третьому кварталі.

Зауважимо, що станом на кінець жовтня, бізнес зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку. Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися. Поліпшення інфляційних очікувань триває четвертий квартал поспіль.