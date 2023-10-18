Який курс долара та рівень інфляції прогнозують представники бізнесу

Бізнес зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку. Очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися. Поліпшення інфляційних очікувань триває четвертий квартал поспіль.

Про це йдеться в результатах опитування керівників компаній у ІІІ кварталі 2023 року, опублікованих Національним банком України.

Бізнес зберіг позитивні оцінки перспектив свого економічного розвитку

Зазначається, що бізнес, попри повномасштабну війну, другий квартал поспіль очікує зростання ділової активності в наступні 12 місяців. Респонденти продовжили прогнозувати зростання обсягів виробництва товарів та послуг, а також були позитивно налаштовані щодо розвитку власних підприємств. Одночасно тривало поліпшення інфляційних та курсових очікувань.

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) не змінився порівняно з ІІ кварталом 2023 року і становив 104.5%.

Бізнес другий квартал поспіль продовжує прогнозувати зростання обсягів виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців. Зростання очікують підприємства більшості напрямів і видів економічної діяльності, розмірів за кількістю працівників, а також більшості областей.

Інфляційні очікування

Як зауважують в НБУ, тривало поліпшення інфляційних очікувань: у ІIІ кварталі 2023 року очікувана річна інфляція становила 14.8% порівняно з 15.7% у попередньому кварталі.

Частка респондентів, які очікують інфляцію нижче 15.0%, зросла до 52.2% з 46.6% у попередньому опитуванні. На думку 83.7% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії.

Обмінний курс в наступні 12 місяців не перевищить 40 грн/дол

За даними НБУ, очікування щодо рівня девальвації національної валюти продовжили послаблюватися: середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 40.00 грн/дол. США (у попередньому кварталі – 40.43 грн/дол. США).

Так, понад половина респондентів (56.5% порівняно з 44.3% у ІІ кварталі) очікують, що обмінний курс гривні в наступні 12 місяців не перевищить 40.00 грн/дол. США.

Фінансово економічний стан підприємств

Попри позитивні тенденції, поточний фінансово економічний стан підприємств залишається слабким, а загальна оцінка – негативною: баланс відповідей становив "мінус" 5.8% порівняно з "мінус" 11.1% у ІІ кварталі.

Водночас бізнес зберіг позитивні оцінки очікуваного фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей – 6.0% (у ІІ кварталі 2023 року – 9.6%).

Поліпшення фінансово-економічного стану очікують підприємства переважної більшості видів економічної діяльності, найбільш оптимістичні у своїх оцінках підприємства будівництва та переробної промисловості – баланси відповідей 15.0% та 13.2% відповідно.

Також учасники опитування продовжують очікувати збільшення обсягів реалізації продукції, в тому числі на зовнішньому ринку: баланси відповідей – 16.8% і 10.6% відповідно (у ІІ кварталі – 14.5% та 10.9% відповідно). Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікують респонденти всіх ВЕД, найбільше – торгівлі, переробної промисловості та сільського господарства (баланс відповідей 25.2%, 22.3% та 19.6% відповідно).

Підвищення зарплат та звільнення працівників

Респонденти посилили негативні прогнози щодо зміни кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей – "мінус" 7.0% (у ІІ кварталі – "мінус" 3.8%). Лише респонденти підприємств торгівлі очікують збільшення кількості працівників.

Посилились також очікування бізнесу щодо зростання витрат на оплату праці одного найманого працівника: баланс відповідей – 47.2% порівняно з 44.6% у ІІ кварталі.

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