Долар знову по 37 гривень: як "новий" офіційний курс вплинув на валютний ринок

З початку жовтня готівковий курс зміцнився до діапазону 36,7-37,5 грн/дол. Оскільки НБУ продовжує тримати ситуацію на контролі, валютний ринок залишиться стабільним.

Рішення Національного банку відмовитися від фіксованого офіційного курсу пішло готівковому валютному ринку на користь. Починаючи з 3 жовтня, коли НБУ відпустив офіційний курс у "плавання", готівковий курс гривні зміцнився майже на 2,5% до середнього рівня на позначці 37 грн/дол.

Експерти пояснюють, що спекулянти спочатку намагалися продавити Нацбанк та розгойдати курс. Але в них це не вийшло. Тому ринок стабілізувався і різких коливань у найближчі тижні-два ми не побачимо.

Спекулянтам не дали розгулятися

Скасування фіксованого офіційного курсу спочатку викликало побоювання, що на готівковому ринку почнеться хвилювання. Наприклад, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин озвучив у коментарі delo.ua прогноз, що готівковий сегмент буде у "широкій розтяжці".

Втім, паніки не сталося. Курс 3-4 жовтня протримався в діапазоні 37,6-38,4 грн/дол., потім різко зміцнився до 35,2-35,8 грн/дол., а станом на кінець попереднього тижня, тобто 11-13 жовтня, стабілізувався у коридорі 36,7-37,5 грн/дол.

"У перші дні після переходу до гнучкого курсу спостерігався значний попит, частково спричинений бажанням банків "грати на підвищення". Але після того, як Нацбанк показав, що не допускатиме суттєвих курсових коливань на ринку, ситуація вирівнялася", – коментує Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook .

В принципі це було очікувано. Голова НБУ Андрій Пишний , анонсуючи скасування фіксованого офіційного курсу, попереджав, що Нацбанк має намір і надалі контролювати обстановку на валютному ринку і залишається ключовим гравцем на ньому, компенсуючи структурний дефіцит іноземної валюти.

Зростає тиск на валютний ринок й з боку населення. Наприклад, у вересні сальдо операцій фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти становило "мінус" 444 млн грн. Це утричі більше, ніж у серпні.

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти

Дані НБУ

Міжбанк допоміг зміцнити офіційний курс

Найбільша увага прикута, звичайно, до міжбанківського ринку. Адже саме безготівковий сегмент був прив'язаний до офіційного курсу. Нагадаємо, що відхилення курсу угод на міжбанку допускалося в межах 1% від курсу НБУ.

І дійсно, стався сплеск попиту, що помітно за сумою інтервенцій. У період з 2 по 6 жовтня Нацбанк продав на міжбанку майже 1,2 млрд дол. "Причому, основна частка інтервенцій НБУ припала на 3-4 жовтня, у ці дні чистий продаж склав 66% тижневого обсягу", – уточнює Григорій Кукуруза.

Але вже 9-13 жовтня обсяг інтервенцій упав більш ніж удвічі до 575 млн дол. , що свідчить про стабілізацію ринку.

Щодо курсу на міжбанку, на основі якого тепер НБУ формує свій курс, то він навіть зміцнився порівняно зі "старим" офіційним курсом. Наприклад, 13 жовтня офіційний курс сягнув 36,37 грн/дол.

Девальвація буде м'якою

"Наступного тижня (16-20 жовтня) на готівковому валютному ринку суттєвих змін не передбачається. Готівковий ринок орієнтуватиметься на курс міжбанку, але з додаванням до нього ще 1-1,5%. Коливання на міжбанку, швидше за все, будуть незначними. Отже, на готівковому ринку валютний коридор збережеться в межах 37,5-38,5 грн/дол.", – прогнозує начальник департаменту казначейства банку "Глобус" Тарас Лєсовий.

І навіть якщо попит на валюту буде підвищений, НБУ продовжить цей попит компенсувати, щоб не провокувати розгойдування курсу.

Але згодом, ближче до кінця року, курсова динаміка стане більш відчутною. "Одним із векторів подальшого розвитку ситуації може стати поступове скорочення різниці між курсами міжбанку та готівкового ринку з подальшим рухом до єдиного курсу", – коментує Тарас Лєсовий.

По-перше, НБУ вже неодноразово декларував відмову від множинності курсів. Тому очевидно, що потрібно поступово зближувати безготівковий та готівковий курс. По-друге, Нацбанк у будь-якому разі намагатиметься економити міжнародні резерви, обсяг яких за вересень скоротився до 39,7 млрд дол. А отже, йому все ж таки доведеться зменшувати суми інтервенцій.

Міжнародні резерви НБУ