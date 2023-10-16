Доллар снова по 37 гривен: как "новый" официальный курс повлиял на валютный рынок

С начала октября наличный курс укрепился до диапазона 36,7-37,5 грн/долл. Поскольку НБУ продолжает держать ситуацию на контроле, валютный рынок останется стабильным.

Решение Национального банка отказаться от фиксированного официального курса пошло наличному валютному рынку на пользу. Начиная с 3 октября, когда НБУ отпустил официальный курс в "плавание", наличный курс гривны укрепился почти на 2,5% до среднего уровня на отметке 37 грн/долл.

Эксперты объясняют, что спекулянты поначалу пытались продавить Нацбанк и раскачать курс. Но у них это не получилось. Поэтому рынок стабилизировался и резких колебаний в ближайшие недели-две мы не увидим.

Спекулянтам не дали разгуляться

Уход от фиксированного официального курса поначалу вызвал опасения, что на наличном рынке начнется волнение. Например, финансовый аналитик Андрей Шевчишин озвучил в комментарии delo.ua прогноз, что наличный сегмент будет в "широкой растяжке".

Впрочем, паники не случилось. Курс 3-4 октября продержался в диапазоне 37,6-38,4 грн/долл., потом резко укрепился до 35,2-35,8 грн/долл., а к концу предыдущей недели, то есть 11-13 октября, стабилизировался в коридоре 36,7-37,5 грн/долл.

"В первые дни после перехода к гибкому курсу наблюдался значительный спрос, частично вызванный желанием банков «играть на повышение". Но после того, как Нацбанк показал, что не будет допускать существенных курсовых колебаний на рынке, ситуация выровнялась», – комментирует Григорий Кукуруза, экономист Ukraine Economic Outlook.

В принципе, это было ожидаемо. Глава НБУ Андрей Пышный , анонсируя отмену фиксированного официального курса, предупреждал, что Нацбанк намерен и дальше контролировать обстановку на валютном рынке и остается ключевым игроком на нем, компенсируя структурный дефицит иностранной валюты.

Растет давление на валютный рынок и со стороны населения. Например, в сентябре сальдо операций физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты составило "минус" 444 млн грн. Это втрое больше, чем в августе.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Данные НБУ

Межбанк помог укрепить официальный курс

Больше всего внимания приковано, конечно же, к межбанковскому рынку. Ведь именно безналичный сегмент был привязан к официальному курсу. Напомним, что отклонение курса сделок на межбанке допускалось в пределах 1% от курса НБУ.

Действительно, произошел всплеск спроса, что заметно по сумме интервенций. В период со 2 по 6 октября Нацбанк продал на межбанке почти 1,2 млрд долл. "Причем, основная доля интервенций НБУ пришлась на 3-4 октября, в эти дни чистая продажа составила 66% недельной", – уточняет Григорий Кукуруза.

Но уже 9-13 октября объем интервенций упал более чем в два раза до 575 млн долл. , что свидетельствует о стабилизации рынка.

Что касается курса на межбанке, на основе которого теперь НБУ формирует свой курс, то он даже укрепился по сравнению со "старым" официальным курсом. Например, к 13 октября официальный курс достиг 36,37 грн/долл.

Девальвация будет мягкой

"На следующей неделе (16-20 октября) на наличном валютном рынке существенные изменения не предвидятся. Наличный рынок будет ориентироваться на курс межбанка, но с добавлением к нему еще 1-1,5%. Колебания на межбанке, скорее всего, будут незначительными и похожими на прошедшую неделю. Следовательно, на наличном рынке валютный коридор сохранится в пределах 37,5-38,5 грн/долл.", – прогнозирует начальник департамента казначейства банка «Глобус» Тарас Лесовой.

И даже если спрос на валюту будет повышенным, НБУ продолжит этот спрос компенсировать, чтобы не провоцировать раскачку курса.

Но вот впоследствии, ближе к концу года, курсовая динамика станет более ощутимой. "Одним из векторов дальнейшего развития ситуации может стать постепенное сокращение разницы между курсами межбанка и наличного рынка с последующим движением к единому курсу", – комментирует Тарас Лесовой.

Во-первых, НБУ уже неоднократно декларировал отказ от множественности курсов. Поэтому очевидно, что нужно постепенно сближать безналичный и наличный курс. Во-вторых, Нацбанк в любом случае будет стараться экономить международные резервы, объем которых за сентябрь сократился до 39,7 млрд долл. А значит, ему придется уменьшать суммы интервенций.

Международные резервы НБУ