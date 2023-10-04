НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, но колебания курса будут

После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос", а НБУ для удовлетворения спроса на рынке продал столько валюты, сколько нужно.

Об этом в Facebook написал глава НБУ Андрей Пышный.

"После отказа от фиксированного курса гривна не совершила "полет в космос", как предсказывали российские пропагандисты. А если учесть, что еще вчера курс продажи валюты на межбанке был близок к 36,9 грн/долл. (официальный курс + 1%), то она даже несколько укрепилась. Если быть точным – до 36,5901 грн/долл.", - считает Пышный.

Он соглашается, что это выше официального курса, но лишь на 0,06%.

По словам главы НБУ, рост спроса на валютном рынке был ожидаемым для регулятора.

Как отметил Пышный, валютный рынок пытается протестовать решительность НБУ.

"НБУ продал столько валюты, сколько нужно, чтобы удовлетворить этот спрос. И это еще раз подтверждает тот факт, что у нас нет "красных линий" в части интервенций", - подчеркнул Пышный.

Он отметил, что цель НБУ – сохранить курсовую устойчивость.

"Убежден, что когда рынок поймет, что НБУ не планирует отпускать гривну в свободное плавание, интервенции постепенно стабилизируются. Колебания курса будут, но в обе стороны и очень несущественные", - прогнозирует Пышный.

Он добавил, что участники рынка смогут постепенно вспомнить, как это работать при нормальных условиях, а финансовая система и экономика – лучше адаптироваться к внешним и внутренним шокам.

Напомним, Нацбанк заявил о переходе с 3 октября от фиксированного курса к управляемому гибкому курсообразованию на межбанке. О свободном же курсообразовании, о плавающем курсе, который существовал до полномасштабной войны, пока речь не идет.

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