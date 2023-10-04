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Фінанси
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Коливання курсу будуть, але НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання

НБУ
Зростання попиту на валютному ринку було очікуваним для НБУ. Фото: ua.depositphotos.com

Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила «політ у космос», а НБУ для задоволення попиту на ринку продав стільки валюти, скільки потрібно. 

Про це у Facebook написав голова НБУ Андрій Пишний.

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО.  А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася. Якщо бути точним – до 36,5901 грн/дол.", - вважає Пишний.

Він погоджується, що це вище, ніж офіційний курс, але лише на 0,06%.

За словами очільника НБУ, зростання попиту на валютному ринку було очікуваним для регулятора.

Як зауважив Пишний, валютний ринок намагається протестувати рішучість НБУ.

"НБУ продав стільки валюти, скільки потрібно, щоб задовольнити цей попит. І це ще раз підтверджує той факт, що в нас немає "червоних ліній" у частині інтервенцій", - підкреслив Пишний.

Він наголосив, що мета НБУ – зберегти курсову стійкість.

"Переконаний, що, коли ринок зрозуміє, що НБУ не планує відпускати гривню у вільне плавання, інтервенції поступово стабілізуються. Коливання курсу будуть, але в обидва боки і дуже несуттєві", - прогнозує Пишний.

Він додав, що натомість учасники ринку зможуть поступово пригадати, як це працювати за нормальних умов, а фінансова система та економіка – ліпше адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

Нагадаємо, Нацбанк заявив про перехід з 3 жовтня від фіксованого курсу до керованого гнучкого курсоутворення на міжбанку. Про вільне ж курсоутворення, про плаваючий курс, який існував до повномасштабної війни, поки не йдеться.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Світлана Манько