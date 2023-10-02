Нацбанк перейшов на кероване гнучке курсоутворення. Що це значить і чи потрібно готуватись до стрімких коливань

Нацбанк заявив про перехід з 3 жовтня від фіксованого курсу до керованого гнучкого курсоутворення на міжбанку. Про вільне ж курсоутворення, про плаваючий курс, який існував до повномасштабної війни, поки не йдеться.

"НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення. Ми наразі цей варіант навіть не розглядали з огляду на структурний дефіцит валюти на ринку та наявний у Нацбанку обсяг міжнародних резервів. Режим, який ми змінили, стосується насамперед бізнесу, який здійснює купівлю валюти", – відмітив голова НБУ Андрій Пишний.

Тому, як підкреслив Пишний, правила для встановлення курсу в сегментах, де валюту купляє і продає населення, не змінюються. "Українці вже давно живуть в умовах плаваючого готівкового курсоутворення", – додав очільник регулятора. Амплітуда курсових коливань там і так досить суттєва.

Тепер на міжбанку курс буде встановлюватись з огляду на результати торгових сесій. Нацбанк на міжбанку буде присутнім, щоб згладжувати коливання. Фіксований курс, як зауважив Пишний, – це ліки, які були необхідні в певний момент. Тепер же така фіксація "може нас послаблювати, адже адаптивність до умов фіксованого курсоутворення економіки суттєво нижча".

Нацбанк продовжить контролювати ситуацію на валютному ринку, компенсуючи структурний дефіцит інвалюти. Завдяки цьому курс змінюватиметься в обидва боки. Водночас регулятор суттєво обмежуватиме ці коливання, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

"Кероване гнучке курсоутворення – це те, що підсилює адаптивність української економіки. При цьому зі збереженням для НБУ ключового пріоритету – курсової стійкості як одно з важливих елементів стабільності. Власне, через це ми й говоримо про керовану гнучкість", – акцентує Андрій Пишний. І Нацбанк для цього підготував усі передумови.

Втім, відмітимо, заява НБУ, вірогідно, таки почала позначатись на чорному ринку. Повідомлення про запровадження керованого гнучкого курсоутворення на міжбанку було опубліковане на сайті регулятора о 17:00. Якраз з цього часу долар і євро на готівковому ринку почали по кілька копійок додавати в ціні. Хоча повноцінно говорити про реакцію ринку поки зарано.