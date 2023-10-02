Нацбанк перешел на управляемое гибкое курсообразование. Что это значит и нужно ли готовиться к стремительным колебаниям

Нацбанк заявил о переходе с 3 октября от фиксированного курса к управляемому гибкому курсообразованию на межбанке. О свободном же курсообразовании, о плавающем курсе, который существовал до полномасштабной войны, пока речь не идет.

"НБУ не отпустил курс. Нет. Мы не вернулись в режим плавающего курсообразования. Мы сейчас этот вариант даже не рассматривали ввиду структурного дефицита валюты на рынке и имеющегося у Нацбанка объема международных резервов. Режим, который мы изменили, касается прежде всего бизнеса, который совершает покупку валюты", – отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Поэтому, как подчеркнул Пышный, правила по установлению курса в сегментах, где валюту покупает и продает население, не меняются. "Украинцы уже давно живут в условиях плавающего наличного курсообразования", – добавил глава регулятора. Амплитуда курсовых колебаний там и так достаточно существенна.

Теперь на межбанке курс будет устанавливаться с учетом результатов торговых сессий. Нацбанк на межбанке присутствует, чтобы сглаживать колебания. Фиксированный курс, как заметил Пышный, – это лекарство, которое было необходимо в определенный момент. Теперь же такая фиксация может нас ослаблять, ведь адаптивность к условиям фиксированного курсообразования экономики существенно ниже.

Нацбанк продолжит контролировать ситуацию на валютном рынке, компенсируя структурный дефицит инвалюты. Благодаря этому курс будет меняться в обе стороны. В то же время регулятор будет существенно ограничивать эти колебания, не допуская как значительного ослабления гривны, так и существенного укрепления.

"Управляемое гибкое курсообразование – это то, что усиливает адаптивность украинской экономики. При этом с сохранением для НБУ ключевого приоритета – курсовой устойчивости как одного из важных элементов стабильности. Собственно, поэтому мы и говорим об управляемой гибкости", – акцентирует Андрей Пышный. И Нацбанк для этого подготовил все предпосылки.

Впрочем, заметим, заявление НБУ, вероятно, начало отмечаться на черном рынке. Сообщение о внедрении управляемого гибкого курсообразования на межбанке было опубликовано на сайте регулятора в 17:00. Именно с этого времени доллар и евро на наличном рынке начали по несколько копеек прибавлять в цене. Хотя полноценно говорить о реакции рынка пока рано.