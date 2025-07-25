Минэнерго США назвало первые четыре участка для размещения дата-центров для нужд ИИ

Министерство энергетики США (DOE) объявило о выборе первых четырех локаций для развития инфраструктуры дата-центров для нужд искусственного интеллекта на федеральных землях. Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение профильного издания DCD.

Министерство пригласило частных партнеров к реализации проектов на следующих объектах:

Национальная лаборатория Айдахо;

Комплекс Оук-Ридж (Oak Ridge Reservation);

Завод газодиффузии в Падьюке (Paducah Gaseous Diffusion Plant);

Объект Саванна-Ривер (Savannah River Site).

Ожидается, что развитие будет охватывать как дата-центры для нужд ИИ, так и связанную энергетическую инфраструктуру.

"Используя земельные ресурсы DOE для внедрения ИИ и энергетических решений, мы делаем смелый шаг в сторону нового Манхэттенского проекта - чтобы обеспечить лидерство США в сферах искусственного интеллекта и энергетики" , - заявил министр энергетики Крис Райт. - Эти локации имеют уникальный потенциал для размещения и надежности. усилит национальную безопасность и уменьшит энергетические затраты" .

Решение об открытии федеральных земель для развития отрасли дата-центров в первый раз инициировала администрация Байдена, а администрация Трампа продолжила этот курс.

На этой неделе президент Трамп подписал указ, которым отменил требования по чистой энергии в проектах дата-центров и поручил федеральным агентствам ускорить экологические проверки и разрешительные процедуры для центров обработки данных и связанной инфраструктуры.

В апреле DOE сообщило, что рассматривает 16 потенциальных локаций, из которых сегодня выбрано четыре.

В частности, относительно участка в Айдахо было отмечено, что там уже проведена масштабная подготовка и получены разрешения на строительство новых ядерных реакторов.

Относительно объекта в Оук-Ридже там проходят линии электропередач 500 кВ, соединяющие гидро-, ядерные и ТЭС объединения TVA. Также есть потенциал для дополнительной генерации из регионального газопровода, а рядом (менее 8 км) — будущая площадка для малого модульного ядерного реактора TVA Clinch River SMR, которая может обеспечить до 800 МВт мощности.

Завод газодиффузии в Падьюке имеет доступ к энергоснабжению и воде, но до сих пор находится в процессе экологической очистки после использования для производства низкообогащенного урана.

Об объекте в Саванна-Ривер, где обрабатывается тритий, известно немного.

Больше деталей каждого объекта — объемов, условий участия, критериев и процедур подачи — будет обнародовано в ближайшее время. Публикация тендеров ожидается в ближайшие месяцы, а первые партнеры могут быть избраны до конца года.

Министерство энергетики продолжает оценивать дополнительные участки по развитию. Также Министерство обороны США и другие ведомства по земельным ресурсам пересматривают свои активы для возможного запуска проектов в сфере дата-центров, энергетики или производства полупроводников.

Напомним, в мае стало известно, что компания Oracle планирует потратить около $40 млрд на высокопроизводительные компьютерные чипы Nvidia для строительства одного из крупнейших в мире центров обработки данных OpenAI в США.