Oracle купит чипы Nvidia на $40 млрд для гигантского датацентра OpenAI

Oracle планирует потратить около $40 млрд на высокопроизводительные компьютерные чипы Nvidia для строительства одного из крупнейших в мире центров обработки данных OpenAI в США.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Объект потребляет до 1,2 гигаватта энергии после полного запуска и станет флагманской площадкой проекта Stargate. Этот шаг — часть глобальной гонки между технологическими гигантами за создание масштабной инфраструктуры, необходимой для поддержки современных ШИ-моделей.

Дата-центр будет расположен в городе Абилин, штат Техас, и станет первым американским объектом в пределах Stargate – амбициозного проекта на $500 миллиардов, который OpenAI реализует совместно с японским холдингом SoftBank. Инициатива предусматривает строительство сети сверхмощных дата-центров по всему миру.

По данным источников, Oracle приобретет около 400 тысяч чипов Nvidia GB200 – новейших «суперчипов», предназначенных для обучения и обслуживания ИИ-моделей. Компания будет предоставлять OpenAI доступ к этим вычислительным ресурсам на условиях аренды.

Реализацией проекта занимаются инвестиционная компания Blue Owl Capital и стартап Crusoe, уже привлекшие $15 миллиардов долгового и акционерного финансирования. JPMorgan выделила наибольшую часть долга — $9,6 миллиарда, в том числе $7,1 миллиарда по последнему кредитному траншу.

Строительство объекта началось в июне 2023 года, а полноценный запуск дата-центра намечен на середину 2026-го. Oracle будет арендовать объект сроком на 15 лет.

Что известно о Stargate

Stargate — инфраструктурный проект, представленный президентом США Дональдом Трампом в январе 2025 года как стратегическая инициатива по укреплению позиций США в сфере ИИ. Программа предусматривает инвестиции до $500 млрд в строительство датацентров в течение четырех лет.

Среди подтвержденных участников:

OpenAI и SoftBank — по $18 млрд,

Oracle и MGX (Абу-Даби) – по $7 млрд.

В рамках международной экспансии Stargate анонсировано строительство 5-гигаватного датацентра в Абу-Даби на базе G42. Объект сможет вместить более 2 млн. чипов Nvidia GB200.

В настоящее время ни один из участников еще не сделал прямых инвестиций в конкретные объекты. Oracle, JPMorgan и OpenAI отказываются комментировать процесс.

Ранее OpenAI полагалась на инфраструктуру Microsoft (инвестиции более $13 млрд), но из-за дефицита мощностей стороны прекратили эксклюзивное партнерство. Stargate должна обеспечить большую автономность OpenAI в будущем.

Напомним, Nvidia выпустит упрощенный ИИ-чип Blackwell для Китая на фоне экспортных ограничений США.