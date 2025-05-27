Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,57

+0,06

EUR

47,30

+0,30

Готівковий курс:

USD

41,50

41,43

EUR

47,37

47,22

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Oracle придбає чипи Nvidia на $40 млрд для гігантського датацентру OpenAI

Oracle, Nvidia, OpenAI
Oracle орендуватиме об'єкт строком на 15 років. Фото: Freepik

Компанія Oracle планує витратити близько $40 млрд на високопродуктивні комп'ютерні чипи Nvidia для будівництва одного з найбільших у світі центрів обробки даних OpenAI у США.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронювати участь

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Об'єкт споживатиме до 1,2 гігавата енергії після повного запуску та стане флагманським майданчиком проєкту Stargate. Цей крок — частина глобальних перегонів між технологічними гігантами за створення масштабної інфраструктури, необхідної для підтримки сучасних ШІ-моделей.

Дата-центр буде розташований у місті Абілін, штат Техас, і стане першим американським об’єктом у межах Stargate — амбітного проєкту на $500 мільярдів, який OpenAI реалізує спільно з японським холдингом SoftBank. Ініціатива передбачає зведення мережі надпотужних дата-центрів по всьому світу.

За даними джерел, Oracle придбає близько 400 тисяч чипів Nvidia GB200 — новітніх «суперчипів», призначених для навчання та обслуговування ШІ-моделей. Компанія надаватиме OpenAI доступ до цих обчислювальних ресурсів на умовах оренди.

Реалізацією проєкту займаються інвестиційна компанія Blue Owl Capital і стартап Crusoe, які вже залучили $15 мільярдів боргового та акціонерного фінансування. JPMorgan надала найбільшу частину боргу — $9,6 мільярда, зокрема $7,1 мільярда за останнім кредитним траншем.

Будівництво об'єкта розпочалося в червні 2023 року, а повноцінний запуск дата-центру заплановано на середину 2026-го. Oracle орендуватиме об'єкт строком на 15 років.

Що відомо про Stargate

Stargate — інфраструктурний проєкт, представлений президентом США Дональдом Трампом у січні 2025 року як стратегічна ініціатива для зміцнення позицій США у сфері ШІ. Програма передбачає інвестиції до $500 млрд у будівництво датацентрів протягом чотирьох років.

Серед підтверджених учасників:

  • OpenAI і SoftBank — по $18 млрд,
  • Oracle і MGX (Абу-Дабі) — по $7 млрд.

У межах міжнародної експансії Stargate анонсовано будівництво 5-гігаватного датацентру в Абу-Дабі на базі G42. Об'єкт зможе вмістити понад 2 млн чипів Nvidia GB200.

На цей момент жоден з учасників ще не зробив прямих інвестицій у конкретні об’єкти. Oracle, JPMorgan та OpenAI відмовляються коментувати процес.

Раніше OpenAI покладалася на інфраструктуру Microsoft (інвестиції понад $13 млрд), але через дефіцит потужностей сторони припинили ексклюзивне партнерство. Stargate має забезпечити більшу автономність OpenAI у майбутньому.

Нагадаємо, Nvidia випустить спрощений ШІ-чіп Blackwell для Китаю на тлі експортних обмежень США.

Автор:
Алік Сахно