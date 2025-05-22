ШІ з душею Apple: OpenAI об’єднується з культовим дизайнером Джоні Айвом в угоді на $6,5 мільярда

OpenAI оголосила про найгучніше придбання у своїй історії – майже за $6,5 мільярда (в акціях) компанія викупить стартап io, співзаснований Джоні Айвом, культовим дизайнером Apple, який стояв за створенням iPhone, iPod та MacBook.

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Це початок нової епохи "емоційного" заліза, пише Delo.ua з посиланням на інформацію Bloomberg.

Таким чином OpenAI офіційно виходить на ринок пристроїв із підтримкою ШІ – і робить це не з ким-небудь, а з людиною, яка свого часу візуалізувала майбутнє смартфонів.

Разом з Айвом до OpenAI перейде ціла команда дизайнерів зі стартапу io – багато з них працювали над легендарними продуктами Apple. Угода передбачає створення нового підрозділу всередині OpenAI, який буде повністю присвячений створенню інтуїтивних, естетичних і "живих" ШІ-гаджетів.

"У мене виникає відчуття, що все, чого я навчився за останні 30 років, привело мене саме сюди, у цей момент, – сказав Айв у спільному інтерв’ю з генеральним директором OpenAI Семом Альтманом. – Це відносини й формат співпраці, які, я вірю, принесуть продукти, продукти і ще раз продукти".

Індустрія вже гуде від здогадок, що це можуть бути за продукти. Очікується, що нова лінійка гаджетів від OpenAI з почерком Айва стане проривом у світі штучного інтелекту:

інтуїтивні ШІ -компаньйони без кнопок;

н осимі гаджети, що розпізнають емоції та контекст ;

е стетичні домашні ШІ -хаби для побуту, навчання й медитації ;

п ристрої без екранів, що взаємодіють голосом, жестами й відчуттями .

Для Айва це символічне повернення до коріння споживчої електроніки – тепер у тандемі з найбільш обговорюваною компанією у світі штучного інтелекту. Після виходу з Apple у 2019 році він зберіг ореол міфотворця дизайну – і тепер повертається у велику гру, щоб перезавантажити саму ідею технологій.

Це вже не просто "залізо". Це – ШІ з душею.