OpenAI запускає нову структуру: компанія планує залучати трильйони для розвитку AGI

Компанія OpenAI, лідер у сфері штучного інтелекту, оголосила про важливі зміни в корпоративній структурі. Оновлений план, затверджений правлінням компанії, передбачає перетворення її комерційної частини на суспільно корисну корпорацію (Public Benefit Corporation, PBC) – компанію з публічною місією, яка зобов’язана враховувати як інтереси акціонерів, так і суспільне благо.

Це дозволить OpenAI в майбутньому залучати трильйони доларів інвестицій, необхідних для розвитку штучного загального інтелекту (Artificial General Intelligence, AGI). Про це оголосила сама компанія на своєму сайті, підписавши звернення засновником Семом Альтманом.

Стратегічне рішення стало результатом місяців обговорень і юридичних консультацій, зокрема з офісами генеральних прокурорів Каліфорнії та Делавера. У компанії наголошують, що оновлена структура дозволить масштабувати доступ до ШІ та інвестувати в розвиток безпечних і корисних технологій для людства.

OpenAI підкреслює, що новий підхід забезпечить гнучкість для подальшого зростання та реалізації місії – зробити AGI доступним і корисним для кожного. Публікація включає лист генерального директора Сема Альтмана до працівників, у якому він наголосив: компанія бачить AGI як найпотужніший інструмент в історії людства і тепер готова до масштабування цього потенціалу.

Заплановані зміни стали предметом нищівної критики. Так, Ілон Маск, співзасновник OpenAI, нагадав наступного дня після анонсування заяви, що початкова місія компанії зраджена і його позов до суду досі актуальний.

Джеффрі Хінтон, знаний як "хрещений батько ШІ" і який підтримав Ілона Маска в його рішенні про позов, ще раніше висловлював занепокоєння щодо темпів і напряму розвитку технології AGI, стверджуючи, що це створює небезпеку для людства.

Попри попередження, Сема Альтмана не лякає ера AGI – він вважає, що його поява пройде "майже непомітно для суспільства". Саме тому OpenAI слідує анонсованій цілі залучення сотень мільярдів доларів, а згодом трильйонів, необхідних для розвитку AGI. Втім, компанія активно продовжує співпрацю з Microsoft і веде діалог із владними та громадськими інституціями, щоб забезпечити прозорість і безпеку технологій.