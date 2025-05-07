OpenAI запускает новую структуру: компания планирует привлекать триллионы для развития AGI

Компания OpenAI, лидер в области искусственного интеллекта, объявила о важных изменениях в корпоративной структуре. Обновленный план, утвержденный правлением компании, предусматривает превращение ее коммерческой части в общественно полезную корпорацию (Public Benefit Corporation, PBC) – компанию с публичной миссией, которая обязана учитывать как интересы акционеров, так и общественное благо.

Это позволит OpenAI в будущем привлекать триллионы долларов инвестиций, необходимых для развития искусственного общего интеллекта (Artificial General Intelligence , AGI). Об этом объявила сама компания на своем сайте , подписав обращение основателем Сэмом Альтманом.

Стратегическое решение стало результатом месяцев обсуждений и юридических консультаций, в том числе с офисами генеральных прокуроров Калифорнии и Делавера. В компании отмечают, что обновленная структура позволит масштабировать доступ к ИИ и инвестировать в развитие безопасных и полезных технологий для человечества.

OpenAI подчеркивает, что новый подход обеспечит гибкость для дальнейшего роста и реализации миссии – сделать AGI доступным и полезным для каждого. Публикация включает письмо генерального директора Сэма Альтмана к работникам, в котором он подчеркнул: компания видит AGI как самый мощный инструмент в истории человечества и теперь готова к масштабированию этого потенциала.

Планируемые изменения стали предметом сокрушительной критики. Так, Илон Маск, соучредитель OpenAI, напомнил на следующий день после анонсирования заявления, что начальная миссия компании предана и его иск в суд до сих пор актуален.

Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец ИИ" и который поддержал Илона Маска в его решении об иске, еще раньше выражал обеспокоенность темпами и направлением развития технологии AGI , утверждая, что это создает опасность для человечества.

Несмотря на предупреждение, Сема Альтмана не пугает эра AGI – он считает, что его появление пройдет "почти незаметно для общества". Именно поэтому OpenAI следует анонсированной цели привлечения сотен миллиардов долларов, а затем триллионов, необходимых для развития AGI. Впрочем, компания активно продолжает сотрудничество с Microsoft и ведет диалог с властными и общественными институтами, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность технологий.