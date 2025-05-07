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OpenAI запускает новую структуру: компания планирует привлекать триллионы для развития AGI

Так ИИ изобразил Сэма Альтмана, если бы он привлекал капитал в развитие AGI в эпоху Римской империи
Так ИИ изобразил Сэма Альтмана, если бы он привлекал капитал в развитие AGI в эпоху Римской империи. Создано на базе подробного промпта без модификаций с помощью FLUX.1 от Black Forest Labs

Компания OpenAI, лидер в области искусственного интеллекта, объявила о важных изменениях в корпоративной структуре. Обновленный план, утвержденный правлением компании, предусматривает превращение ее коммерческой части в общественно полезную корпорацию (Public Benefit Corporation, PBC) – компанию с публичной миссией, которая обязана учитывать как интересы акционеров, так и общественное благо.

Это позволит OpenAI в будущем привлекать триллионы долларов инвестиций, необходимых для развития искусственного общего интеллекта (Artificial General Intelligence , AGI). Об этом объявила сама компания на своем сайте , подписав обращение основателем Сэмом Альтманом.

Стратегическое решение стало результатом месяцев обсуждений и юридических консультаций, в том числе с офисами генеральных прокуроров Калифорнии и Делавера. В компании отмечают, что обновленная структура позволит масштабировать доступ к ИИ и инвестировать в развитие безопасных и полезных технологий для человечества.

OpenAI подчеркивает, что новый подход обеспечит гибкость для дальнейшего роста и реализации миссии сделать AGI доступным и полезным для каждого. Публикация включает письмо генерального директора Сэма Альтмана к работникам, в котором он подчеркнул: компания видит AGI как самый мощный инструмент в истории человечества и теперь готова к масштабированию этого потенциала.

Планируемые изменения стали предметом сокрушительной критики. Так, Илон Маск, соучредитель OpenAI, напомнил на следующий день после анонсирования заявления, что начальная миссия компании предана и его иск в суд до сих пор актуален.

Джеффри Хинтон, известный как "крестный отец ИИ" и который поддержал Илона Маска в его решении об иске, еще раньше выражал обеспокоенность темпами и направлением развития технологии AGI , утверждая, что это создает опасность для человечества.

Несмотря на предупреждение, Сема Альтмана не пугает эра AGI  он считает, что его появление пройдет "почти незаметно для общества". Именно поэтому OpenAI следует анонсированной цели привлечения сотен миллиардов долларов, а затем триллионов, необходимых для развития AGI. Впрочем, компания активно продолжает сотрудничество с Microsoft и ведет диалог с властными и общественными институтами, чтобы обеспечить прозрачность и безопасность технологий.

Автор:
Кейт Щеглова