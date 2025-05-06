OpenAI покупает разработчика ШИ-ассистентов Windsurf за $3 миллиарда

Компания OpenAI, известная разработкой ChatGPT, согласилась приобрести стартап Windsurf (ранее Codeium) – инструмент на основе искусственного интеллекта для автоматизации написания кода.

Об этом пишет Вloomberg.

Стоимость сделки составляет около 3 миллиардов долларов, что делает ее самым большим приобретением в истории OpenAI. Пока что официально соглашение еще не завершено.

Приобретение Windsurf может существенно укрепить позиции OpenAI на рынке помощников программирования, где конкуренция стремительно растет. Свои AI решения для разработчиков предлагают такие игроки, как Anthropic и GitHub, принадлежащий Microsoft. На этом фоне венчурные инвесторы активно вкладывают средства в новые компании, в частности Anysphere, разрабатывающей Cursor – еще один AI-инструмент для кодировки.

Windsurf (Exafunction Inc.) недавно оценивалась в 3 миллиарда долларов в рамках потенциального раунда финансирования, над которым компания работала с такими инвесторами как Kleiner Perkins и General Catalyst.

В то же время OpenAI завершает новый раунд финансирования на 40 миллиардов долларов под руководством SoftBank, оценивающего компанию в 300 миллиардов. Недавно в OpenAI также сообщили, что не будут переходить в традиционную корпоративную структуру из-за публичного давления.

Ранее сообщалось, что OpenAI ведет переговоры о приобретении стартапа Windsurf, разрабатывающего технологию "vibe coding", позволяющую создавать полноценные программы только на основе нескольких подсказок. И дея, объединяющая эти тенденции, довольно проста. Благодаря ИИ компании смогут создавать большее программное обеспечение, быстрее и с меньшими затратами.