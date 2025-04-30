До 30% кода Microsoft пишет искусственный интеллект

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что искусственный интеллект генерирует до 30% кода в проектах компании, и эта доля продолжает расти.

Об этом он сказал во время публичного разговора с генеральным директором Meta Марком Цукербергом, пишет CNBC.

"Возможно 20%, 30% кода, который сегодня находится в наших репозиториях, и некоторые из наших проектов, вероятно, все написаны программным обеспечением", — отметил Наделла.

По его словам, некоторые проекты компании полностью написаны с использованием инструментов искусственного интеллекта.

В ответ на вопрос Наделли Цукерберг отметил, что Meta создает модели искусственного интеллекта, способные разрабатывать будущие поколения моделей, в том числе новые версии Llama. Он также спрогнозировал, что уже в следующем году примерно половину разработки программного обеспечения компания передаст искусственному интеллекту — и эта цифра, по его ожиданиям, будет только расти.

Microsoft и Meta, вместе нанимающие десятки тысяч разработчиков, присоединяются к ряду технологических компаний, которые открыто признают, что ИИ все активнее заменяет часть работы людей.

Так, в октябре 2024 года генеральный директор Google Сундар Пичаи сообщил, что более 25% нового кода в компании уже пишет ИИ.

А руководитель Shopify Тоби Лютке недавно подчеркнул, что работники должны доказывать незаменимость человека, прежде чем просить об увеличении штата.

В Duolingo также объявили, что планируют заменить человеческих подрядчиков искусственным интеллектом. Тем временем OpenAI ведет переговоры о приобретении стартапа Windsurf, разрабатывающего технологию "vibe coding", позволяющую создавать полноценные программы только на основе нескольких подсказок.

Издание пишет, что идея, объединяющая эти тенденции, достаточно проста. Благодаря ИИ компании смогут создавать большее программное обеспечение, быстрее и с меньшими затратами.

Напомним, что внедрение искусственного интеллекта является потенциальным фактором влияния на трудоустройство. В частности, отчет Всемирного экономического форума свидетельствует, что почти четверть всех рабочих мест сменятся в течение следующих пяти лет из-за ИИ, цифровизации и других экономических разработок. Подробнее об этом читайте здесь.